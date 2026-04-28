支付宝推「AI收」 助商家及开发者用「龙虾」提供服务

蚂蚁集团旗下支付宝宣布，正式上线「支付宝AI收」，以助商家和个人开发者通过OpenClaw类（龙虾）AI Agent提供商业化服务，实现按调用即时收款。

支付宝指出，当用户安装某Skill后，对「龙虾」说，「帮我整理最新AI行业的分析报告」，「龙虾」会向服务端发起资源请求、询价，并为用户反馈「需支付0.02元才能获取结果」，当用户下载安装「支付宝AI付」Skill后授权并完成支付，即可获取资源服务。

接入流程压缩至3步

目前该产品已在支付宝官网A2A交易专区上架，接入流程也压缩至3步：分别为入驻签约、创建应用、安装SDK，即可实现每次被AI Agent调用时触发询价、结算。截至12月31日，个人开发者使用还可享受零费率。

商家和开发者三步可开通「支付宝AI收」。

此外，已使用支付宝收单的商家可直接将其服务Skill接入「龙虾」等AI Agent，在用户发出指令、下单购买后自动完成收款，毋须重新搭建收单工具。

