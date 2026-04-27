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周大福珠宝香港全球首家旗舰店正式开幕在即 首推「周大福家居」

商业创科
更新时间：19:09 2026-04-27 HKT
发布时间：19:09 2026-04-27 HKT

周大福（1929）宣布，自今年二月于尖沙咀广东道开设全球首家旗舰店，更突破珠宝领域推出「周大福家居」（Chow Tai Fook Home），标志集团品牌转型中的一个重要里程碑，而广东道旗舰店作为港澳地区最大门店，占地面积约一万平方呎。周大福珠宝副主席郑志雯表示，集团透过进军家居领域，正不断拓展周大福珠宝于消费者心中的品牌底蕴，同时进一步巩固品牌在国际奢侈品市场中的地位。

黄金银杏树价值约5千万元

在旗舰店内可以见到，正门树立著一棵高2.1米，宽2.3米、悬挂著约3500块纯金树叶及重量约40公斤的黄金银杏树，据今日金价计算价值约5千万元，店内更设融入二十四节气的黄金邮票等特色藏品。

设互动体验区

周大福指，旗舰店创新打造顾客互动体验区，首次在香港门店中引入的互动体验专区，顾客可根据MBTI（16型人格测试），同时结合生肖与星座寓意等个人风格偏好，定制专属个性手串。

该集团指，集团聚焦于透过新形象店提升顾客体验，同时在产品组合中融入独具特色的设计，不但进一步深化集团致力于提升顾客互动体验的承诺，更拓展品牌在全球具品味的消费者的影响力。

推出全新「周大福家居」

周大福又指，推出全新「周大福家居」，标志著集团在产品品类上的重要策略举措，此次集团携手法国瓷器品牌Bernardaud共同打造「周大福家居」餐具 ─「传福」与「银杏」系列，在瓷器内融入黄金，进一步融入顾客的日常生活，推动品牌策略转型与升级。

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