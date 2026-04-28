投资推广署引进17生科企业 港深创科园设据点 来自瑞士及法国等「AI制药成大方向」

投资推广署积极推动香港生物科技发展，去年出访瑞士协助多间海外企业落户香港，并于港深创新及科技园（港深创科园）设立研发与商业据点 。投资推广署创新及科技和生命与健康科学总裁黄炜卓透露，今年首四个月已成功引进17间生科企业，预计带动超过13亿港元的投资额 。

企业来自中美欧等地

黄炜卓指，该署过去接触的近百间海外公司中，高达六成对在香港发展抱有浓厚兴趣 。今年引进目标为30至40间企业，而目前已落实来港的17间企业来自中国内地、美国、芬兰及欧洲等地，其中以内地企业占多数 。

谈及目前产业趋势，黄炜卓点出落户香港的生科企业正呈现「多元化」发展。有别于以往以传统制药为主，现时更多聚焦于人工智能、先进疗法产品、诊断技术及手术机械人等新兴科技领域 。他特别强调「AI应用于药物研发」（AI in drug discovery）是未来的大方向。透过AI进行模拟（simulation），能大幅加快传统常规的研发流程，亦是近期不少在港上市生科公司的核心业务焦点 。

中医药企借港扩大认受性

除了前沿科技，香港严格的生产标准亦吸引大量内地传统中医药企业来港设立研发与生产线。黄炜卓分析指，结合北部都会区的发展蓝图，这些企业冀透过香港的高标准平台，进一步提升产品认受性，从而开拓东南亚及海外市场。此外，香港在临床试验领域具备极高认受性。黄炜卓透露，在接触企业中，不少明确表示有意来港进行临床技术试验（Technical Trial）。

瑞士企业与港大教授合作

近期落户港深创科园的企业中，有3间来自瑞士及1间来自法国，业务涵盖药物研发与手术微创机械人等，预计将在港建立400至500人的团队。

来自瑞士生物科技公司Quant Biomarkers AG联合创办人兼行政总裁Sanja BaumannTomovska表示，公司专注于心肾代谢疾病的解决方案，其香港子公司已入选港深创科园的IGNITE计划，并获得600万港元的资金支持 。同时，公司正积极与「肾脏权威」香港大学陈德茂教授合作，共同推进心血管、肾脏和代谢健康领域的研发 。Sanja认为，香港及大湾区提供不少机遇，公司计划在港建立实验室、推动跨境生产扩张，并预计初期将聘请5至15名全职人员。

法国企业拟4年内港上市

另一生物科技公司主要涉及临床阶段肿瘤的OncoNex Remunity Therapeutics行政总裁Alain Vertès则提到，公司入选港深创科园的GAS计划并获得高达600万港元资助，正推进两项处于第一、二期临床试验。他表示，将在香港和法国招募研发人才，更计划在3至4年内于香港上市。