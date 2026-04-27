传招商局集团加入长和港口交易谈判 或有助中远海运筹集资金

据彭博引述消息报道，招商局集团正在洽谈加入一个寻求收购长和（001）旗下数十个港口的财团。报道又指，招商局集团参与谈判，可能有助于另一家国营企业中国远洋海运集团筹集资金以完成交易。

局势复杂 谈判或需时

报道提到，鉴于一次性收购涉及40多个港口的资产实属罕见，两家公司都渴望获得这些资产。不过，鉴于局势复杂且需获得美国和中国的批准，谈判可能需时，而且有关细节尚未确定，仍可能发生变化。

据报该财团目前还包括美国投资公司贝莱德集团旗下GIP基金，以及意大利亿万富豪Gianluigi Aponte旗下Terminal Investment Ltd。此外，目前亦尚不清楚协议是否仍包括巴拿马运河附近的两个港口。该国最高法院于今年稍早裁定，授予长和营运这些设施的合约违宪。

相关文章：巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿 外交部：中方将采取一切必要措施