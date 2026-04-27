Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马斯克拟本月开放X Money 设6厘存息及3%消费回赠 或铺路打造「超级App」

商业创科
更新时间：10:12 2026-04-27 HKT
发布时间：10:12 2026-04-27 HKT

全球首富马斯克收购社交平台X逾3年后，正接近将其打造成「万能应用」的目标。据彭博报道，基于马斯克上月提供的时间表，X内建的银行及支付平台「X Money」拟于本月陆续向公众开放，并提供高达6厘的存款利率及3%消费现金回赠。不过，X并未说明6厘高息属永久或短期推广。

提供AI管家服务

报道引述早期测试用户指出，X Money提供极具竞争力的优惠措施，其中6厘的现金储蓄利率为美国全国平均水平的15倍。此外，平台料提供免手续费的点对点转账服务、印有用户X账号的金属Visa扣账卡，以及由马斯克旗下初创xAI打造的AI管家服务，协助用户追踪开支及整理过去的交易纪录。

X创作者转用X Money收款

有早期用户透露，目前在X上获取互动报酬的创作者，其收款平台将由Stripe转移至X Money。部分早期参与者亦已开始透过应用程式的聊天功能或个人档案，进行P2P转账测试。

报道提到，马斯克早于创办PayPal时已涉足支付领域，并认为打造一款类似中国备受欢迎社交产品（例如微信）的「超级App」至关重要，包括允许用户叫车、预订机票和支付信用卡账单。他更曾向员工直言，希望用户「能够在X应用程式上生活」。

若该计划成功，X Money将以美国产品未曾尝试过的模式，把社交媒体与金融服务结合在一起。然而，「超级App」模式在美国尚未真正兴起，而马斯克的计划仍有许多关键细节尚不明确，包括如何定价、有哪些功能，以及何时全面开放。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
方嘉柏周三谷战派出五驹上阵。
莫雷拉请假 方嘉柏倚重三骑师
马圈快讯
15小时前
茶皇殿44折叹海鲜餐！$98起叹齐即捞肉蟹+乳鸽+小菜炖汤 54折豪食片皮鸭配龙虾桶蚝
连锁酒家44折海鲜餐优惠！$98起叹齐即捞肉蟹+乳鸽+小菜炖汤 54折豪食片皮鸭配龙虾桶蚝
饮食
14小时前
TVB主持蔡国威自爆屙血尿：系好恐怖，全部都系血红色 亲述入院惊魂 或需做手术
TVB主持蔡国威自爆屙血尿：系好恐怖，全部都系血红色 亲述入院惊魂 或需做手术
影视圈
13小时前
草蜢红馆演唱会开锣 台下巨星云集媲美金像奖 李嘉欣关之琳激罕同场 袁咏仪张智霖拍拖睇骚
草蜢红馆演唱会开锣 台下巨星云集媲美金像奖 李嘉欣关之琳激罕同场 袁咏仪张智霖拍拖睇骚
影视圈
12小时前
钻石山站躁汉推跌情侣再连环出手 纹身男护花怒斥：你而家打女人呀！
01:42
钻石山站躁汉推跌情侣再连环出手 纹身男护花怒斥：你而家打女人呀！
突发
10小时前
香港丽晶酒店自助餐劈价！低至$271起任食龙虾/鲍鱼/鳕场蟹/拖罗/三文鱼子/鸭肝/花胶 指定信用卡再减$304
香港丽晶酒店自助餐劈价！低至$271起任食龙虾/鲍鱼/鳕场蟹/拖罗/三文鱼子/鸭肝/花胶 指定信用卡再减$304
饮食
15小时前
作弊概念股遭AI处决 股价累跌99% 李泽楷沽得快好世界｜蓝血工厂
作弊概念股遭AI处决 股价累跌99% 李泽楷沽得快好世界｜蓝血工厂
股市
20小时前
HKTVmall向传统超市「宣战」 推85折优惠抢客 王维基：睇吓边个先投降
HKTVmall向传统超市「宣战」 推85折优惠抢客 王维基：睇吓边个先投降
商业创科
23小时前
于洋曾被TVB下令「永不录用」 为啖气拒续约：使乜畀面？ 竟因「旧情人」薛家燕回归
于洋曾被TVB下令「永不录用」 为啖气拒续约：使乜畀面？ 竟因「旧情人」薛家燕回归
影视圈
2026-04-26 09:00 HKT
中年好声音4｜MVP蔡宓婕晋级不得民心？ 可岚复古变刘嘉玲＋邵美琪 莫家淦被嘲似侍应
中年好声音4｜MVP蔡宓婕晋级不得民心？  可岚复古变刘嘉玲＋邵美琪  莫家淦被嘲似侍应
影视圈
11小时前