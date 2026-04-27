ZA Bank开业5年首录全年盈利 CEO矢言今年赚更多 续攻财富管理业务

本港8间数字银行将于本月尾公布去年度业绩，其中ZA Bank（众安银行）已率先披露转亏为盈。行政总裁吴忠豪表示，ZA Bank开业五年，首次录得全年盈利，快过海外数字银行一般需时6至8年才有赚，但强调「（该行）全年有盈利是一个里程碑，但并非终点，而系一个开始」。他指去年拨备见顶回落为今年打下良好基础，该行将续攻财富管理业务，矢言今年一定要赚得多过去年。

去年ZA Bank整年转赚1,727万元。吴忠豪称，主要受惠自营业务增长、营运效率提升，以及净利息收入和非利息收入增加。

去年下半年按计划增聘人手

该行净利润由去年上半年4,914万元变为全年不足2,000万元，他解释是由于下半年按计划增聘人手、加大资源进行品牌和新产品，以及IT系统的投入所致，实际上业务增长动力未变。他矢言「今年盈利增长一定要赚得多过旧年」，假设盈利增幅极微，就只有一原因，就是为未来更大的增长再作投资，以达致一个可持续性、规模化的业务模式。

拟增大非利息收入拉动盈利

去年其非利息收入按年大涨2.8倍至2.2亿元。他明言今年将再增大非利息收入来拉动盈利增长，因此年内会续推财管新产品，如南向通理财通，又盼在数字资产服务上有新突破。

该行去年尾推了全港首创的「碌卡送股票 」消费回赠计划，带动首季的刷卡消费金额按年大增50%。他期望借此带动客户的忠诚度及产品渗透率，又指至今最多用户选择回赠AI半导体、科技、金融及消费类股份。目前计划未有覆盖港股，该行将研究其他方式的港股相关奖赏计划。

今年净息差可能有收窄压力

净利息收入仍为该行重要的盈利来源，去年得益净息差大幅扩幅28个基点至2.69%而升37%至6.7亿元。他谓，今年净息差可能有收窄压力，因料美国年内或减息一次，该行将藉再扩大活期存款占比等方法来抵销有关负面影响，目标是保持去年的净息差水平。

去年客户贷款按年微跌1.2%至55.5亿元。他指贷款减少主要反映在商业贷款方面，零售贷款其实增了13%。该行现正寻求更为数字化并以数据驱动的贷款业务模式，冀在环境不确定及利率未算太低下，今年贷款能有序温和增长，且是零售和中小企贷款双线增长。