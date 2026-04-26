DeepSeek与华为晶片深度适配 势增成本竞争力 料成转向本土算力讯号

DeepSeek推出全新开源AI旗舰模型「V4 Flash」及「V4 Pro」系列后，外界解读为转向本土算力的关键讯号，并有望加速AI应用落地。据内媒引述高盛报告指出，随着华为升腾950超级节点今年下半年实现大规模供货，且DeepSeek明确将其量产纳入商业路径，V4 Pro版的API定价将迎来大幅下降。

为更广泛应用落地创造条件

高盛续指，此举具有双重意义，其一是DeepSeek的成本竞争力将进一步强化，为更广泛的应用落地创造条件；其二是晶片供应持续收紧的背景下，中国顶尖AI模型向国产算力迁移的趋势获得龙头玩家的明确背书。

玉渊谭天：并不令人意外

另一方面，央视旗下微信号「玉渊谭天」发文指出，DeepSeek距离上次更新的V3.2版本历时近5个月，期间一度被认为几近落后、甚至「掉队」，但在今年2月底时，路透报道指DeepSeek打破产业惯例，在发布V4之前没有向Nvidia和AMD提供模型早期访问权限，而是让华为提前数周开展软件适配优化工作，因此这次DeepSeek与华为升腾国产晶片体系深度适配，「并不令人意外」。

实现自主必须形成软硬件一体化

文章又指，中国大模型要实现真正的自主，就必须形成软硬件一体化的协同能力，而DeepSeek的V4模型适配升腾晶片后，实现高吞吐、低时延推理部署，是技术上的新探索，也是中国AI在软硬件协同领域的进步讯号。尽管目前中国制程不占优、单卡效能有限，但透过系统设计、丛集架构、软硬件协同、电力能耗等优势排布，在既有条件下，亦探索出新的发展解法。