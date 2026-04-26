HKTVmall向传统超市「宣战」 推85折优惠抢客 王维基：睇吓边个先投降

随着本港零售业处于转型期，两大超级市场惠康与百佳早前也传出合并消息之际，香港科技探索（1137）旗下网购平台HKTVmall宣布今日（26日）推出85折大型优惠，明言超市大战打得火热，并明白市民最需要「平靓正」及方便选择。此外，集团副主席兼行政总裁王维基亦在社文平台发文表示，「我就要睇吓边个先投降」。香港科技探索股价上周五收报1.13元，今年至今已累跌逾19%。

称自己当年也不怕大财团

王维基指出，虽然自己正在不丹放假，但有得打减价战，又将其由最梦幻和快乐的土地，返去残酷和现实的商业世界。他提到，自己30年前起家，由CTI到香港宽频，靠的就是「减价战」，当年袋裹面只有100万元，「我都唔惊你班大财团」；今天HKTVmall坐拥数以十亿流动资产，没有负债，每年EBITDA净赚3亿，「我就要睇吓边个先投降」。

早前宣布停止提供量化绩效目标

香港科技探索去年业绩则显示，去年全年录得订单总商品交易额（GMV）为84.3亿元，按年下跌1.7%，其中HKTVmall的GMV跌3.5%，但街市即日餸GMV大增47.1%。

集团当时指出，鉴于零售环境及本港经济持续面临挑战，加上市场波动加剧，未来的关键绩效目标变得愈见困难，且有可能未能恰当反映其长期发展前景，因此自本财政年度起，停止提供量化的绩效目标。不过，HKTVmall独立客户数目仍创历史新高，去年达153.9万名，按年增1.4%，并指每月活跃独立设备于去年12月维持稳定在约160万名。

至于现金及流动资金净额状况约4.882亿元，较2024年底的7.125亿有所减少，主因是去年6月派发特别股息2.996亿元所致。截至去年底，集团银行现金及等价物3.465亿元，并无未偿还借款，以及尚余6.632亿元未承诺银行融资额，可于日后视乎抵押品价值而动用。

「强势回应」超市优惠

另一方面，HKTVmall宣布，今日（26日）推出85折大型优惠，涵盖过百万款产品，包括超市、个人护理、美妆、宠物及母婴产品。公司表示，近期传统超市竞争激烈，大型连锁超市分别推出不同优惠如88折等，而HKTVmall则以85折及便利「强势回应」。

根据优惠内容指出，今日（26日）在超市、个人护理、美妆、宠物、母婴用品，以上类别消费共满999元，并输入优惠码「8WEEKEND」，即享额外85折。

香港科技探索行政总裁（香港）周慧晶则表示，超市大战打得火热，明白市民最需要「平靓正」及方便的选择，HKTVmall不单提供85折实惠，未来亦将会持续推出更多惊喜优惠。

相关文章：王维基首回应动物实验争议 近4年专注医学研究 盼老人家「唔好受病痛折磨」

惠康母企DFI近年动作多多 旗下4大明星品牌各有新策略 应对网购及北上消费潮

怡和拟收购长和旗下百佳 据报将与惠康合组超市巨头 分析：网购盛行驱使超市变阵