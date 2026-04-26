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阿塞拜疆国家石油基金首季沽22吨黄金 近14年首次减持

商业创科
更新时间：10:06 2026-04-26 HKT
发布时间：10:06 2026-04-26 HKT

继土耳其及波兰等央行传出抛售黄金消息后，阿塞拜疆国家石油基金也出售了约22吨黄金，以目前价格计算，价值约30亿美元（约234亿港元），为该基金2012年开始购入黄金以来，首次减持黄金储备。

据彭博报道，阿塞拜疆国家石油基金（Sofaz）一直是最大的国有黄金买家之一，与各国央行在推动金价创下历史新高方面发挥了关键作用。

占投资组合比例逼近上限

虽然该基金没有透露出售黄金原因，但金价飙升已帮助Sofaz的黄金储备价值在2025年底前达到其740亿美元总资产的38%。根据基金网站显示，黄金在其投资组合中的占比最高可达35%，最大偏差为4%。

报道又提到，由于伊朗战争引发金融市场动荡，黄金在第一季末遭遇大幅抛售，美元走强和油价飙升为新兴市场经济体带来巨大压力，促使一些经济体抛售黄金以保值。

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