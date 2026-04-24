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阿里云再成亚太区最大IaaS供应商 市占率逾22%

商业创科
更新时间：20:11 2026-04-24 HKT
发布时间：20:11 2026-04-24 HKT

阿里巴巴（9988）旗下阿里云表示，再次获评为亚太区按收入计最大的云基础设施即服务（IaaS）供应商，区内市场份额由2024年的20.8%上升至2025年的22.5%。有关结果来自资讯科技研究机构Gartner的最新报告《2025年全球IaaS市场份额》。

​香港及内地市占率排第一

​报告显示，阿里云按收入计于内地及香港市场持续领先，于马来西亚位居第二；印尼市场的排名亦升至第二位。报告续指，阿里云于新加坡市场攀升至第三位，并成为全球领先服务商中唯一实现按年三位数增长的公司。

​全球方面，阿里云于2025年继续位列全球按收入计第四大IaaS供应商，全球市场份额从2024年的7.2%上升至7.7%。

​阿里云：获区内客户视为首选

​阿里云表示，在亚太区持续保持领先地位，得益于公司对AI优化基础设施的不断投入，并致力满足区内企业不断发展的AI需求，而市场份额按年增长，亦彰显亚太区客户对阿里云作为首选云端合作伙伴的信任。

​阿里云首席技术官李飞飞表示，该公司在亚太区及全球市场份额的增长，印证了其以AI原生与智能体原生云为核心的策略，以及始终以客户成果为先的坚持，区内客户正以实际行动选择阿里云，是其多年来在需求出现前便提早部署产能的成果。

​AI原生工作需求推动IaaS增长

​Gartner报告指出，IaaS市场于2025年进一步加快增长，收入上升450亿美元，增长率达24.3%，AI原生工作负载已超越2024年，成为净新增需求的主要来源。

​阿里云指，目前在亚洲合共设有78个数据中心，支持企业为AI实战落地所需的算力、储存、网络及安全保障能力，并配合全面的AI模型及工具组合，旨在成为亚太区及全球市场于AI时代的首选云平台。

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