转转拟3年20亿研AI质检 提升效率近900倍 「逾万单LV袋鉴定仅错1单」

转转集团成立于2015年，早年以3C数码起家，其后推出「官方验」服务，透过收购「找靓机」及「红布林」扩展至手机回收及奢侈品二手交易领域。据创办人兼行政总裁黄炜透露，他原为互联网产品经理，因看好二手交易对买家、卖家及环境「三方友好」的特质而创业。目前平台覆盖手机、3C数码、摄影器材、奢侈品、图书、乐器等百类千品，线下门店逾1,100家，覆盖内地47个核心城市。

已上线「AI拍图验真」系统

技术是转转的核心护城河。集团去年成立AI事业部，三年内拟投入20亿元人民币研发AI质检、智能匹配等工具。今年1月上线的「AI拍图验真」系统，基于海量真实商品图片数据库训练，可将传统需时15分钟的人工奢侈品鉴定压缩至最快1秒出结果，效率提升近900倍。在LV包袋鉴定上，上线至今累计逾万单仅错一单，错误率不足万分之一。集团累计申请专利逾200件，其中质检相关技术接近百件。

2022年已扭亏 投资者包括腾讯、小米

转转经历多年亏损后，于2022年首次实现盈利并持续至今。集团累计融资市值超过30亿美元（约234亿港元），投资者包括腾讯、小米及58集团等，整体估值约200亿元人民币。目前月活跃用户约5,000万，18至34岁年轻用户占比逾60%。

减碳成果获深圳市政府认证

在ESG方面，转转平台累计减少温室气体排放逾634万吨，并于今年2月成功获深圳市政府认可其二手交易碳减排的经济价值。黄炜表示，全球31%碳排放来自生产制造，「任何一件商品能够被再利用起来，对整个社会都会更好一点。」

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