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DeepSeek推V4新模型 市场憧憬国产晶片需求增 中芯曾飙逾11%

商业创科
更新时间：17:23 2026-04-24 HKT
发布时间：17:23 2026-04-24 HKT

中国AI初创企业DeepSeek宣布推出全新开源AI旗舰模型「V4 Flash」及「V4 Pro」系列，宣称在编程基准测试表现出色并支援百万级上下文窗口。受消息带动，市场憧憬国产晶片需求增加，刺激半导体股份周五造好，中芯国际（981）曾飙逾11%。不过，公司坦言目前面临算力紧张的情况，预料下半年采用华为晶片后成本方会显著下降；同时，公司亦面临美国政府针对其涉嫌违规使用英伟达晶片的审查。

支援百万级上下文窗口

DeepSeek自推出R1模型后，相隔一年再推新模型，V4系列采用「混合注意力架构」（Hybrid Attention Architecture），支援高达100万个Token的上下文窗口，意味著用户可将整个代码库或长篇文件作为单一提示词输入。另外，DeepSeek表示，该模型在编程基准测试中表现顶级，并在推理和智能体任务方面取得重大进展。

资料显示，该模型采用「专家混合」（MoE）技术，每项任务最多激活370亿个参数，令推理成本远低于同类前沿模型。惟公司强调，虽然V4性能较最顶尖模型仍落后约3至6个月，但其设计初衷是能够部署于较廉价的基础设施上，从根本上降低成本。

下半年引华为晶片降成本

DeepSeek在微信发文表示，受算力紧张影响，V4 Pro系列的服务容量极度有限。不过，公司预期今年下半年华为的升腾950晶片计算集群投入运作后，模型定价将大幅下降。

受消息影响，市场憧憬新模型将带动国产晶片需求，本港半导体股份周五造好。中芯国际股价曾飙升达11.7%，华虹半导体（1347）更急升逾19.4%。相较之下，竞争对手智谱（2513）相关股份则最多挫12.8%。

美国政府忧其违规用英伟达晶片

DeepSeek在海外市场则面临监管及同业指控压力，美国政府怀疑DeepSeek在内蒙古的数据中心，使用受出口禁令限制的英伟达 Blackwell处理器，美国官员去年已开始对此展开调查。此外，OpenAI及Anthropic早前指控DeepSeek透过「模型蒸馏」（Distillation）技术，利用对手模型的输出数据来训练自身AI能力。

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