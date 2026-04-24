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英伟达要求全员采用OpenAI编程工具Codex  黄仁勋大赞新模型 称「绝对是下一个级别的技术」

商业创科
更新时间：14:30 2026-04-24 HKT
发布时间：14:30 2026-04-24 HKT

OpenAI行政总裁奥特曼（Sam Altman）日前在社交平台，分享英伟达行政总裁黄仁勋发送给他的电邮。黄仁勋在邮件中表示，要求英伟达全体员工全面使用基于最新GPT-5.5模型的OpenAI编程工具Codex。目前英伟达已有上万名员工率先试用，黄仁勋更形容GPT-5.5结合旗下Blackwell架构，「绝对是下一个级别的技术」。

英伟达内部信
英伟达内部信

英伟达员工形容Codex「不可思议」

黄仁勋向英伟达全体员表示，Codex不但适用于软件开发团队，更已面向工程、法务、市场营销、财务、人力资源及营运等各个部门开放。他引述员工反馈指，该工具「简直太不可思议」，甚至有员工直言「改变了我的生活」。

GPT-5.5模型在英伟达最新的Blackwell架构上进行训练，并在其AI基础设施上进行推理。黄仁勋直言，这是一项巨大的成就，并形容其为「下一个级别的技术」。他指出，OpenAI凭借ChatGPT开创生成式AI的先河，其自回归（Autoregressive）生成机制正是推理能力的基础，进而推动各类AI工具的普及。

建议员工应视AI代理为「队友」

黄仁勋强调，如今Codex的AI代理经已问世，聊天机器人可以回答问题，AI代理可以完成工作。他认为，每名员工都应该使用Codex代理，并将其视为队友，「这是让我们超越以往的超能力，变得更好、更聪明及更快。」

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