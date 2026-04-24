记忆体价格飙升重挫Canon 全年盈利预测削半成 股价一度插8%

全球记忆体价格飙升，日本相机、光学仪器大厂Canon（佳能）最新的业绩展望低于市场预期，今早股价一度重挫8%，创下一年来最大单日跌幅。

Canon表示，虽然已确保所需的记忆体供应，但支付的溢价将使年度成本增加500亿日圆（折合约24.5亿港元）。该公司又将全年营业盈利预测下调5%，由4,790亿日圆下调至4,560亿日圆（折合约223.6亿港元）。Canon又表示，目前的预测尚未计及中东冲突持续到5月之后可能带来的影响。

随著人工智慧（AI）需求激增，晶片供应被大量转向数据中心。Canon最新的展望，突显了记忆体价格飞涨重挫消费电子领域造成。全球智能手机和个人电脑（PC）市场正受到记忆体与储存装置供应短缺的冲击。由于成本上升，利润空间较小的低端产品受到的挤压最为严重。

计划加价抵销部分成本压力

Canon财务负责人Minoru Asada表示，公司计划透过上调售价来抵销部分成本压力，但仍需自行吸收部分损失。值得注意的是，尽管Canon预期记忆体厂商对其微影设备（Lithography machines）的需求会激增，但仍下调了整体展望。

花旗集团分析师Masahiro Shibano在一份报告中指出，DRAM与NAND快闪记忆体成本增加带来的影响，比Canon先前的预期严重得多，「我们并不认为利淡消息已经出尽。」

尽管收入整体增长，Canon在3月当季的营业盈利仍超乎预期地重挫26%，降至714亿日圆。其四大核心业务——影像、列印、医疗设备及工业设备的利润均出现下滑。

DRAM平均售价按季增六成

据未来资产证券（Mirae Asset Securities）的估算，第一季度记忆体价格涨幅惊人，DRAM平均售价按季增长60.8%；NAND平均售价按季增55.3%。此外，企业级固态硬碟（SSD）的需求同样呈现激增态势。