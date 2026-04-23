再有数字银行改名 天星银行易名为象象银行

再有数字银行改名，继上月PAObank易名为平安数字银行后，主要股东为富途、小米的天星银行（Airstar Bank）亦由今日(4月23日)起改为名叫象象银行(Ele Bank)。

昨日正式易名

天星银行昨日已向客户预告将会易名，今日则正式通知客户该行完成品牌与服务的战略提升，已全新升级为象象银行（EleBank）。该行亦在其网页上作出公布。

该行指出，是次升级以「象象银行，识投资」为全新品牌定位，标志著银行在数字金融领域的深度进化，旨在为每位客户不仅打造更简易灵活的理财、消费、贷款、保险等一站式银行服务，更为客户全面开启金融科技与财富管理深度融合的新篇章。

象象银行在延续数字银行服务优势的基础上，坚持科技驱动金融创新的核心理念，深耕财富投资领域，依托数字技术简化理财流程，为客户财富保驾护航。

始终以金融科技为引擎

展望未来，该行将始终以金融科技为核心引擎，推动业务创新与多元发展，为客户打造更全面、更多维度的一站式金融体验。该行亦将持续深化财富管理核心实力。

该行向客户表示，是次仅为品牌名称及视觉形象更新，不影响客户任何账户、资产、交易及服务，所有账号号码、银行卡、网上及手机银行服务等均维持正常运作，无需重新办理。不过，受限于与结算相关的公司完成相应更新，客户于第三方机构进行转账服务时，可能不会显示出该行新的银行名称，有机会仍然显示其旧名称。

富途控股于2024年6月首次透过入股现称象象的天星银行的母企，即小米旗下的引力金融科技（Gravitation Fintech HK），间接成为天星银行第二大股东。据报富途其后于2025年9月再度增资5亿元，间接增持天星银行权益至68.43%成为大股东。