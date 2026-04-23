澳洲会计师公会调查显示 香港中小企业务在 2025 年表现强劲

澳洲会计师公会公布最新《亚太区小型企业调查 2025-2026》 调查报告显示，香港中小企业务在 2025 年表现强劲，录得增长的比例由 2024 年的 65% 升至 68%的，创十年新高，同时71% 中小企预计今年业务将持续扩张，76% 预期本地经 济会有所提升，该两项指标均刷新调查以来的新高。

澳洲会计师公会大中华区分会理事叶耘开表示，营商环境的改善是支持去年中小企业务增长的关键，其中去年香港在资本市场稳定、盛事活动多样带动下，本钢旅游与消费复苏，以及房地产市场平稳发展的多重带动下，整体商业信心和经济动力都明显增强，在这样有利的环境下，小型企业不单受惠于商业活动转趋频繁，更有空间去实现健康、可持续的扩张。

被问及今年3月以来中东战事对本港中小企的影响，叶耘开指，预期中东局势变化对香港中小企业的影响主要体现在间接成本压力上，直接贸易冲击目前并不明显，整体呈现「有危有机」的态势，具体而言油价上涨、航运成本增加、保险费用上升、供应链、和海外交付周时间充满不确定性，这些因素共同推高了企业的营运成本，可能压缩毛利率。他续指，从影响行业而言，物流业受航线调整所影响，进出口贸易、航运及旅游相关业务面临航运成本提升的压力；同时餐饮和零售业则或因燃料、电费等基础成本上涨而影响业务表现。惟他强调影响并非全然负面，香港政治和经济营商环境稳定、在地缘政治不稳的情况下，反而见到了吸引部分海外资金流入，令金融业、资产管理、家族办公室及绿色经济相关业务获得正面发展。

叶耘开建议，中小企业或可透过推进业务分散，避免过度集中于单一地方，落实「引进、走出去」的长期方向，降低业务风险，透过引入AI降低营运成本等措施来应对来自地缘政治的风险。

谈及政府可如何帮助中小企，叶说，政府可在透过控制油价上升，和积极开展招商引资，尤其向中东及其他地区重点推介香港的税务、法律等优势，冀吸引更多更多资金和企业来港，让香港经济更加蓬勃发展，让本港中小企获得更多发展机会。

调查还显示，报告支付债务有困难的企业比例从 2024 年的 22% 锐减至 2025 年的 3%；对于今年的展望亦保持乐观，仅有 4% 预期偿债方面会面临困难，较先前的 26% 大幅改善。叶耘开解释，过去一年，受惠于业务增长带来的充裕资金，加上资本市场稳健及房地产市场复苏，许多中小企的偿债能力已显著提升。

调查数据还显示，2025 年认为科技投资有助提升盈利的中小企比例升至64%，较 2024 年的 59% 有所增长。在各项科技中，AI 最受青睐，五分之二的 受访企业去年已投入相关资金，紧随其后的是 CRM 系统。 澳洲会计师公会建议，政府可重整并扩展现有资助计划，如科技券计划，以支持小型企业数码化转型及人工智能技术的应用

澳洲会计师公会大中华区分会中小企及创业委员会副主席梁迪峰表示，随著 AI 工具日益成熟 且普及，正有效协助中小企提升生产力、优化营运成本并强化客户体验。 梁迪峰还说，自从政府去年暂停科技券计划以来，本地有些中小企都停止AI科技应用发展，冀政府可透过前期审批、货比三家等措施进行科技券资金审批，控制资金情况，以支持中小企的科技发展，不过中小企自身同时亦要积极投资在科技方面的发展，以提升自身软实力。