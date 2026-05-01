141年手工遮厂融合两代思维 梁苏记坚持「遮骨免费维修」 拓网购开工作坊 变母亲节活动

手工遮厂「梁苏记」始于1885年，至今已有141年历史，期间于2023年在第四代传人梁孟诚手中迎来第四次搬迁，从深水埗迁至尖沙咀栢丽购物大道。即使面对平价连锁雨伞的竞争、疫情冲击与租金压力，梁苏记仍然坚守「遮骨永久免费维修」的承诺，同时以网上销售、手作工作坊吸纳年轻顾客。梁孟诚接受《星岛头条》访问时坦言，希望每一代都有人承接家族生意，尽量去做好、照顾所有阶层的人。

梁苏记第四代传人梁孟诚接受《星岛头条》访问时坦言，希望每一代都有人承接家族生意，尽量去做好、照顾所有阶层的人。

永久免费维修 关键在耐用度

梁苏记「遮骨永久免费维修」的承诺，自第一代创办人梁智华开业至今从未改变。梁孟诚说，「我们一开业就坚持一个原则——每一把产品都有售后服务。」顾客只要带着用旧的伞骨回店，师傅便会免费为其上线及维修。至于换布收取约200元，换遮头几十元，遮尾则仅十多元。

对于这项维持，梁孟诚没有具体计算成本，但透露关键在于产品耐用度，「我们尽量改良产品，让遮骨没那么容易烂。」视乎使用者习惯，一把手工雨伞可用3至5年、以至更久，布残后换布即可如新，并建立了顾客的信心，「以前上两代告诉我，梁苏记的伞可以拿去典当」。

不过，行业淡旺季差异显著。香港4至10月为旺月，打风季节生意最旺，月产量达2,000至3,000把；10月至年尾为淡月，没有雨就没有生意。梁孟诚说，淡季时店舖较清闲，「我们就去发掘新市场，看明年会时兴甚么花款，改良产品迎合新市场」。

迁址尖沙咀 方便长者及游客

2023年迁址尖沙咀，背后是一笔清晰的成本账。梁孟诚解释，深水埗舖位位于商场6楼，「太旧，卫生环境不好，老人家来买不太方便」，现址位于弥敦道栢丽购物大道，舖位空间足够存放物料，租金更比对面美丽华广场便宜近一半。地段吸引，临近地铁，巴士经过可见，「能直接看到师傅怎样造遮，吸引新顾客。」

迁址后客源结构转变，本地客与游客各约占一半。内地自由行旅客和海外游客成为新增客源，「刚刚有个西人订了一把雨伞。」深水埗老顾客亦会专程前来，「很多老一辈的移民客每年回来香港，好像买手信那样来买伞。」

为维系旧客，梁苏记特别生产「老人士的遮」，将遮柄设计成拐杖功能，「香港老人家不喜欢拿拐杖，像在说他很老，送遮给他们，遮太阳，做扶手，其实拄多过遮。」

提供订制服务 网购客占三成

梁苏记在管理上融合了两代思维，过去记帐靠毛笔与算盘，如今已全面引入电脑与电子系统；维修工具亦从传统锤子，升级至电动螺丝起子，生产效率大幅提升。梁孟诚举例，以前订制一把遮要几日甚至一个星期，如今约三、四个小时便可完成。经营模式更从以往「工厂出甚么就卖甚么」，进化至顾客可自选伞布颜色和伞头款式的订制服务。

过去梁苏记几乎不做宣传，近年则由梁孟诚的女儿主理Facebook专页，定期拍摄新产品、新款式，网上订购后以速递寄送。目前，网上宣传带来的客源约占三成。面对传统与现代管理的碰撞，梁孟诚坦言，「希望做上一代可以融合下一代，想想以前如何做，并接纳新思维，尽量融合市场，少一些争拗」。

吸引年轻客 动物图案迎需求

梁苏记最具实验性的尝试，是每年夏季开设的手作工作坊。每班约十人，顾客在网上选择伞布，店方裁好后教顾客缝线、安装头尾部件，完成后获发证书，「很多人说没试过做遮，都喜欢参加，尤其是情人节、母亲节。」

谈及年轻顾客看重甚么，梁孟诚观察，「款式要新颖，要携带方便，最重要是有良好售后服务。」为迎合需求，梁苏记推出轻盈短伞、防UV伞，伞布图案从传统黑色、蓝色，扩展至猫狗、企鹅等动物图案，「吸引年轻人，尤其是小朋友。」

专注造遮 盼成香港一种精神

对于未来十年，梁孟诚的愿景务实，「开多几间门市，多些媒体，多些网上生意或销售渠道。」他不排除重返港岛或进驻新界，「希望未来一两年生意复苏回稳，可能开多一两间分店，广告费用可以几间舖分摊」。他明确表示不会拓展副线产品，「我们始终是专门店，专注造遮比较好。」

谈及「老字号」的当代价值，梁孟诚表示，「除了吸引顾客，希望可以代表香港一种精神。一提起香港，别只记得老婆饼和蛋挞，来梁苏记买一把遮，又可以做手信，又可以让更多人知道。」

记者：邱思绮

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