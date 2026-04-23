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「全球繁荣峰会」5月举行 研香港在商业航天经济角色

商业创科
更新时间：15:05 2026-04-23 HKT
发布时间：15:05 2026-04-23 HKT

今年是亚太区经济合作组织（APEC）「中国年」，也是中国第三次担任APEC东道主，将于11月在深圳举办第33次领导人非正式会议。在此重要契机下，由汇贤智库政策研究中心、上海国际问题研究院及香港欧洲商务协会合办的「2026全球繁荣峰会」将于5月19至20日于香港举行，聚焦探讨影响香港未来发展及全球繁荣的关键议题。

叶刘淑仪：局势紧张 理性对话更重要

峰会召集人、汇贤智库理事会主席叶刘淑仪表示，在目前全球局势紧张的背景下，理性和建设性对话更显得重要。她表示，今年的峰会将集中探讨对香港发展至关重要、同时与全球繁荣密切相关的前瞻性议题。

踏入第三届的全球繁荣峰会，今年一大焦点落在中国公共外交协会副会长韩志强的主题演讲，就中国的全球治理倡议发表演说。考虑到演讲时间恰逢美国总统特朗普访华之后，预料将吸引国际社会高度关注。

专题涉创新药物及加密货币等

另一备受瞩目的专题讨论为「香港作为航空航天发展的促进者」，该环节讲者阵容包括国际空间复兴组织（SRI）主席兼国际宇航科学院（IAA）院士伯纳德·福因教授（Professor Bernard Foing）、香港科技大学太空可持续发展人工智能与机械人研究中心主任高扬教授，以及亚洲卫星行政总裁唐舜康博士等重量级专家，共同探讨香港在商业航天经济中的角色与潜力。

除航空航天发展外，峰会亦设有另外四场专题讨论，涵盖多个新兴经济及战略领域，包括「粤港澳大湾区的创新药物研发」、「香港作为体育、文化及休闲枢纽的定位」、「加密世界的善、恶与丑」及「在变迁世界秩序中的国际贸易」。

是次峰会除汇聚来自内地、欧美及亚洲的知名学者与专家外，亦邀请了多名特区政府官员及立法会议员参与讨论。主办方期望凭借这个广泛多元的跨界交流平台，进一步推动国际合作并启迪创新。

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