千问App首度对外开放 将AI代理接入东航 单一对话完成买机票至登机

阿里巴巴（9988）旗下千问App宣布，首次向外部合作伙伴开放「AI办事」能力，并以接入中国东方航空（670）为起点，构建覆盖面更广的AI服务生态。是次合作将千问App智能代理能力拓展至整套航空服务流程，让用户在单一对话介面内，以自然语言完成整个由搜寻航班、预订机票、选定座位至预办登机等出行流程，毋须于不同平台之间切换。

用户毋须切换多个平台

集团表示，用户毋须切换多个平台，只需向千问App直接提出「寻找东航最便宜的直飞航班」或「选择视野好、宽敞的座位」等需求，AI便可根据预算或出行条件推荐合适选项，并处理整个交易流程。

除了「AI办事」外，千问App未来将能够预判用户需求，逐步成为更主动的智能伙伴，例如通过即时关注即时路况与航班状态等旅程中的常见问题，在旅客提出需求前主动提醒与规划行程；以及能够计算前往机场所需时间，根据即时路况提前预约用车。

此前，千问App已接入阿里生态中多项生活服务，包括叫外卖、打车、买电影票等。截至今年2月，已吸引超过1.4亿用户在千问上尝试AI购物体验。今年春节期间，在阿里平台由AI驱动的旅游出行订单量较假期前增逾八倍，其中景点门票销量大增24倍，反映市场对AI旅游出行规划的需求正持续上升。

