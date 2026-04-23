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据报腾讯、阿里洽谈投资DeepSeek 估值逾200亿美元

商业创科
更新时间：09:19 2026-04-23 HKT
发布时间：09:19 2026-04-23 HKT

腾讯（0700）及阿里巴巴（9988）据报正洽谈投资人工智能初创企业DeepSeek，谈判目前仍在进行中，估值及融资规模仍存在变数。

将是DeepSeek首次融资 或会再扩大规模

《The Information》引述消息人士透露，腾讯及阿里巴巴已就投资DeepSeek展开初步洽谈。据报今次将是DeepSeek首次融资，估值已上调至超过200亿美元，或会再扩大融资规模。

消息人士指出，DeepSeek并非以盈利为主的商业机构，而是一家开源技术人工智能实验室，至今尚未录得可观收入。加上面向消费者的聊天机械人可免费使用，外部资本注入可直接为DeepSeek提供稳定人才所需的财务储备，应对市场竞争。

DeepSeek母企幻方量化 去年收益率56.6%

DeepSeek母企幻方量化，于2025年收益率达56.55%，在在中国管理规模超百亿的量化私募业绩榜中位列第二，仅次于灵均投资的 73.51%。

幻方量化近三年收益率均值为 85.15%，近五年收益均值为 114.35%。现时幻方量化管理规模已超 700 亿元，为DeepSeek提供充裕资金支持，创办人梁文锋曾表示，幻方量化作为出资者之一，有充足的研发预算。

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