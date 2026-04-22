传埃索加油站洽售 估值5至6亿美元 同业加德士两个月前已转手

本港的加油站网络或相继易手，据外电引述消息指，埃克森美孚考虑出售香港的埃索加油站业务，对该项业务的意向估值介乎5亿至6亿美元，相当于39亿至46.8亿港元。两个月之前，另一外资石油公司雪佛龙，亦已将本港加油站业务出售。

有四至五个潜在买家

彭博报道指，埃克森美孚已就出售香港加油站业务聘请财务顾问，并与少数竞标者磋商，但没有回应提问。据路透报道，潜在买家有4至5个。

埃克森美孚早于1926年，已在本港经营加油站业务，根据公司网站资料，现时在全港有39间加油站。彭博报道指，埃克森美孚正计划精简海外的下游零售项目，去年10月已将新加坡业务出售。

雪佛龙早前已售

埃克森美孚的竞争对手雪佛龙，早在今年2月，宣布把旗下的香港业务以2.7亿美元（相当于约21亿港元)，出售给泰国企业Bangchak Corp。雪佛龙在香港以加德士的品牌经营31个加油站，亦有从事工业及船用燃油业务。据Bangchak Corp提交给泰国交易所的文件显示，雪佛龙的香港业务在2024年录得营业额106亿元，按年增长近3%，税后盈利2.63亿元，按年增长21％。