保联推危疾定义标准化 9月1日起全新保单适用 进一步提升行业透明度

为改善保险市场中重大疾病定义不统一，导致消费者与保险公司易产生争议的问题，香港保险业联会就16项危疾和5项早期危疾病况推出「危疾定义标准化最佳行业准则」，将于9月1日起适用于新签发的相关保险产品，参与保险公司亦可提早采用，而现有保单其保障范围仍按照原合同约定执行。香港保险业联会寿险总会代表李紫兰指，此举旨在通过统一危疾定义，进一步提升行业透明度，为消费者提供更清晰、更有保障的保险服务。

令保险产品更具可持续性

她举例指，是次标准化将「癌症」定义为「重大癌症」，而「重大癌症」将排除部分早期、轻微或无需积极治疗的癌前病变及轻症情况，避免因定义模糊引发的理赔纠纷。她解释，随著医疗技术的进步，早期病例检出率上升，任何病理报告发现癌细胞可称为患上癌症，若仍按原有宽泛定义承保，可能导致保险成本不合理上涨，此次标准化既确保对重大疾病风险的有效覆盖，又避免因过度保障推高保费，保持保费中立，让保险产品更具可持续性。

涵盖9成索偿个案

李紫兰指，该标准作为行业「最低标准」，聚焦于高发的重大疾病，已涵盖本地保险市场约9成跨越不同年龄的受保人的索偿个案，其中重大癌症、严重心脏病发作或心肌梗塞及中风并导致永久性神经功能缺损涵盖了情况。

针对旧保单是否适用新标准的问题，李紫兰明确，保险公司无权单方面修改已生效的旧保单条款，因此9月1日之后新投保的产品将采用标准定义，现有旧保单，其保障范围仍按照原合同约定执行，且不建议客户取消现有保单而买新单，因为年长客户身体状况若已有问题，新保单保费会更高甚至未能投保。

每二至三年检视

她又指，是次标准化定义参照现时本港市场产品以及内地与新加坡的危疾定义，保联将每两至三年就标准化定义作定期检视，以配合医疗或及其他发展。

另外，香港保险业联会行政总监刘佩玲指，为确保政策顺利落地，保联推出「Q唛」认证，参与标准化的保险公司新推出产品将标注该标志，方便消费者快速识别。她又指，将逐步探索标准化工作拓展至旅游保险等其他品类，持续提升香港保险市场的整体规范性与透明度。