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Mercor三位创办人携手打破 朱克伯格保持长达17年纪录

商业创科
更新时间：18:20 2026-04-22 HKT
发布时间：18:20 2026-04-22 HKT

据福布斯全球富豪最新数据显示，Meta创办人朱克伯格（Mark Zuckerberg）保持长达17年的「最年轻年轻白手兴家亿万富翁」纪录，被Mercor三位年仅22岁创办人打破。

三位创办人 各拥22亿美元身家

Meta创办人兼执行长朱克伯格，于2008年以约15亿美元身家，成为「最年轻年轻白手兴家亿万富翁」。这纪录终于被AI初创公司Mercor三位创办人Surya Midha、Brendan Foody及Adarsh Hiremath所打破。

Surya Midha、Brendan Foody及Adarsh Hiremath三人，分别担任Mercor的行政总裁、首席技术官及公司主席。Mercor于去年秋季融资3.5亿美元后，公司估值冲上100亿美元。据福布斯统计，Mercor三位创办人持股约22%，每人身家达22亿美元。

Mercor强项为AI招聘技术，标榜透过AI协助企业自动筛选人才。Surya Midha、Brendan Foody及Adarsh Hiremath三人于高中时期认识，并在大学宿舍起步创业，直到2025年9月，Mercor年度化收入达5亿美元。

Surya Midha、Brendan Foody及Adarsh Hiremath均表示，成为年轻富豪后生活变化不大，照旧维持每星期工作六日，每日工作至晚上10时半习惯。

福布斯曾发布「21位30岁以下精英」名单，其中有4位年轻富豪年龄低于22岁，但这4位富豪并非白手兴家，故未能打破朱克伯格保持的纪录。

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