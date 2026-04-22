资本集团CEO称投资气氛已重拾乐观 「长远投资总比不投资好」

美股市场在中东石油危机缓和后再创新高，资本集团总裁兼行政总裁Mike Gitlin表示，今年以来整体市场环境仍然健康，投资气氛被战事短暂影响后已重拾乐观，AI亦将成为遏抑通胀的力量之一，直言「长远投资总比不投资好。」

非美货币走强 反映经济增长加速

Mike Gitlin在新加坡一场活动表示，今年以来经济及投资条件持续向好，只是中东战事推升油价，令通胀风险升温。但他指出，投资者现时已回归了长期投资取态，见到非美货币走强，反映全球经济增长正在加速，并相信美股企业盈利能力持续有双位数增长。

私募信贷违约率未过分飙升

对于私募信贷市场的信贷质素备受关注，Gitlin指出，部分传闻亦属实，出现无法赎回的争议，但整体市场仍然稳定，违约率并未过分飙升。他续指，投资者对私募信贷市场仍然感兴趣，仅对单独私募信贷产品存戒心，因此市场开始出现「公私募信贷产品」（又称区间基金，Interval Funds），即是将私募信贷与公开市场的资产混合，为产品提供流动性，有关需要正在增长。

他指出，资本集团亦将在美国推出其首个公私募信贷产品，目前有关策略在美国的整体资产规模约6亿美元。他认为，私募信贷配置比例应最多10%，但见到有基金公司过分关注这领域，「为了这5%的投资组合，花40%时间讨论，实在不值得。」

主动型投资公司减少 反成扩张机会

资本集团以主动型投资见称，对于近年被动式、追踪型资产规模持续增长，Gitlin指出，主动型投资管理公司的确正在减少，但对资本集团反而是扩张机会。他指出，资本集团于美国主动型投资市占率已升至17%，正朝向20%的目标推进；而回报上，即使是股债策略基金，亦有约80%跑赢市场。

Gitlin亦特别指出，「60/40策略（60%股票及40%债券）已死的说法很荒谬」，举例指其美国平衡型基金仍以60/40为核心组合，30年年化回报率约为8.7%，胜过同期债券的4%及现金的2%。

