Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

资本集团CEO称投资气氛已重拾乐观 「长远投资总比不投资好」

商业创科
更新时间：16:38 2026-04-22 HKT
发布时间：16:38 2026-04-22 HKT

美股市场在中东石油危机缓和后再创新高，资本集团总裁兼行政总裁Mike Gitlin表示，今年以来整体市场环境仍然健康，投资气氛被战事短暂影响后已重拾乐观，AI亦将成为遏抑通胀的力量之一，直言「长远投资总比不投资好。」

非美货币走强 反映经济增长加速

Mike Gitlin在新加坡一场活动表示，今年以来经济及投资条件持续向好，只是中东战事推升油价，令通胀风险升温。但他指出，投资者现时已回归了长期投资取态，见到非美货币走强，反映全球经济增长正在加速，并相信美股企业盈利能力持续有双位数增长。

私募信贷违约率未过分飙升

对于私募信贷市场的信贷质素备受关注，Gitlin指出，部分传闻亦属实，出现无法赎回的争议，但整体市场仍然稳定，违约率并未过分飙升。他续指，投资者对私募信贷市场仍然感兴趣，仅对单独私募信贷产品存戒心，因此市场开始出现「公私募信贷产品」（又称区间基金，Interval Funds），即是将私募信贷与公开市场的资产混合，为产品提供流动性，有关需要正在增长。

他指出，资本集团亦将在美国推出其首个公私募信贷产品，目前有关策略在美国的整体资产规模约6亿美元。他认为，私募信贷配置比例应最多10%，但见到有基金公司过分关注这领域，「为了这5%的投资组合，花40%时间讨论，实在不值得。」

主动型投资公司减少 反成扩张机会

资本集团以主动型投资见称，对于近年被动式、追踪型资产规模持续增长，Gitlin指出，主动型投资管理公司的确正在减少，但对资本集团反而是扩张机会。他指出，资本集团于美国主动型投资市占率已升至17%，正朝向20%的目标推进；而回报上，即使是股债策略基金，亦有约80%跑赢市场。

Gitlin亦特别指出，「60/40策略（60%股票及40%债券）已死的说法很荒谬」，举例指其美国平衡型基金仍以60/40为核心组合，30年年化回报率约为8.7%，胜过同期债券的4%及现金的2%。
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
施明设灵前夕家丑再升级！李泳汉反击鼎爷为「𠮶个女人」洗白 否认靠老窦供养：人工都系公司出
01:43
施明设灵前夕家丑再升级！李泳汉反击鼎爷为「𠮶个女人」洗白 否认靠老窦供养：人工都系公司出
影视圈
15小时前
90后少女弃银行工创业卖Pokémon卡！家人由不支持变「入坑」 营业额最高达7位数︰我赌啱咗
90后少女弃银行工创业卖Pokémon卡！家人由不支持变「入坑」 营业额最高达7位数︰我赌啱咗
时尚购物
6小时前
六合彩2.28亿金多宝｜网传「刀仔锯大树」秘技一文睇 3种「懒人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜网传「刀仔锯大树」秘技一文睇 3种「懒人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
施明设灵丨李家鼎与李泳豪致花圈「闹双胞」 新抱署名花圈被放后楼梯？ 豪仔证心意被李泳汉丢弃
施明设灵丨李家鼎与李泳豪致花圈「闹双胞」 新抱署名花圈被放后楼梯？ 豪仔证心意被李泳汉丢弃
影视圈
2小时前
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
影视圈
21小时前
造假？67岁阿伯晒小学毕业证书 网民踢爆「世纪级穿崩位」 事主现身释疑结局神反转｜Juicy叮
造假？67岁阿伯晒小学毕业证书 网民踢爆「世纪级穿崩位」 事主现身释疑结局神反转｜Juicy叮
时事热话
3小时前
施明设灵丨李泳汉与妻儿现身 家族决裂后首露面 日前表明拒李泳豪老婆Agnes到场
施明设灵丨李泳汉与妻儿现身 家族决裂后首露面 日前表明拒李泳豪老婆Agnes到场
影视圈
2小时前
孙俪拒绝移英受全民激赞 14岁饼印子复制《甄嬛传》逆天美貌 篮球健将身高180cm
孙俪拒绝移英受全民激赞 14岁饼印子复制《甄嬛传》逆天美貌 篮球健将身高180cm
影视圈
7小时前
厚德邨男子身处高层单位外簷篷，谈判专家展开游说。梁国峰摄
珍惜生命｜将军澳厚德邨男子企跳 挂「迫害血书」控诉 谈判专家劝服救一命
突发
4小时前
00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划
00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划
生活百科
22小时前