港初创老板 北上请Freelance写AI程式 「友情价」兼拥大厂经验 嫌港IT人打工心态

全球人工智能浪潮下，香港锐意发展成为国际创科中心。然而，本地AI初创公司DotAI行政总裁杨广泽接受《星岛头条》专访时坦言，高昂的人才成本、IT从业者「打工心态」欠缺拼搏精神，以及有限的市场规模，正成为本地科创生态发展的巨大挑战。

本地员工负责PR等普通业务

杨广泽的公司团队最初由3人组成，时至今日已有8位本地员工，以及15位负责AI产品研发的程式员，主攻AI实际应用教学、运用AI制作创意广告，以及为企业提供AI解决方案。他又透露，公司即将推出名为Advoo的AI应用，定位为一款「AI营销员工」而非单纯的生成工具，能够根据既有品牌资讯和目标受众，自动生成营销内容，只要用户设定一次品牌资料，便会随着每个Campaign学习累积，并直接发布至Facebook、Instagram及LinkedIn，平台亦内建Canvas「画布」让用户在发布前可微调细节，毋须切换其他工具。

杨广泽透露公司即将推出AI应用Advoo，定位为一款「AI营销员工」。

值得留意的是，目前公司的本地员工仅负责普通业务，例如PR及Marketing，而研发上述AI应用程式的开发人员全在内地，以Freelance形式合作，日常则在上海远程工作。

杨广泽表示，人才成本、IT从业者欠缺拼搏精神及有限的市场规模，正成为本地科创生态发展的巨大挑战。

港IT人才工作多做维护系统

谈及这种人员架构，杨广泽认为是本地人才市场现实情况下的选择，并指「香港不是没有好的程式员，但最顶尖的早已不在香港，而是在美国。」他认为，留在香港的IT人才，其工作大多是为现有系统进行维护，缺乏从0到1开发产品的动机，以及处理大规模流量的经验。

他形容部分本地程式员犹如「踢一脚，行一步」，习惯了稳定高薪的「打工心态」。

他又形容，部份本地程式员犹如「踢一脚，行一步」，习惯了稳定高薪的「打工心态」，难以适应初创企业高强度、高风险的环境，「在香港，一个普通毕业生若非家境富裕，很少会考虑创业，这导致我们很难找到愿意投入去Startup的人才。」

内地Freelancer正职是大厂

相比之下，内地程式员身处极度激烈的竞争环境，不但能磨练卓越的技术实力和产品思维，更愿意寻求外部机会。杨广泽指出，「市场竞争激烈，每年毕业的人都那么多，即使在科技巨头，也可能因为公司产品线调整或业务亏损，导致整条Team被Cut」。这种巨大的不确定性促使许多程式员居安思危，在正职以外积极寻求新机会，希望借此打造能掌握在自己手中的产品，作为职业生涯的另一重保障。

杨广泽透露，与其合作的内地Freelancer都有正职工作，甚至不乏来自科技大厂的顶尖工程师；即使正职年薪已达百万级别，但仍愿意就DotAI的研发项目「为爱发电」，仅收取数千港元的象征式费用，目的是为了打造属于自己产品，以防在激烈竞争中被淘汰。他直言，「内地同行处理过亿万级用户的产品，那种经验和技术深度，是香港的环境难以比拟的。」

成本高市场小 成初创致命伤

除了人才问题，高昂成本和狭窄市场亦是香港初创的致命伤。杨广泽指出，若在香港组建一个3至4人的最基础的技术团队，用半年时间研发一个项目、不计回报的烧钱，成本已高达三、四十万元，且不保证成功。单计其8位人均月薪2万元、并不负责技术开发的正职员工，一个月已支出16万元。

融资方面，他认为香港的创投基金风格偏向保守，倾向投资有稳定现金流、能快速看到回报的项目，对需要长期烧钱的AI产品普遍缺乏耐心。而政府的资助计划繁复，批出金额「大约2万多一个月」，对于支付本地IT人才高昂的薪酬而言，只是杯水车薪。

转化付费用户 才能持续营运

至于近期政府大力引进内地人才，他认为对其公司般规模的初创帮助不大，「一个优秀的内地IT人才来港，他对薪酬的期望值不会低，我们这样的规模根本请不起。」市场取态方面，他指「香港偏向服务型社会，而非产品型社会」，IT公司多承接大型系统维护或客制化专案，而非开发具备广泛市场潜力的产品。

目前DotAI仍处于打磨产品的阶段，依靠内部社群约200名用户进行测试，并有近千人正在等候名单上。据杨广泽透露，有手作蛋糕品牌的用户反映，「Freelancer要一至两周才有初稿，Advoo两三分钟就给我了。」不过，杨广泽强调，「AI产品越多人用，成本越贵」，对于初创企业而言，必须尽快转化付费用户，才能在没有外部资金支持下持续营运。