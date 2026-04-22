传汇控20亿美元估值出售新加坡保险子公司 竞购名单已缩至3间

据彭博引述消息报道，汇丰控股（005）寻求以20亿美元估值出售新加坡保险子公司，而且竞购名单已缩减至安联集团、日本第一生命控股和住友生命保险3间公司。早前则市传包括永明金融和日本生命保险在内的其他保险公司，也在竞购候选名单之列。

未来几周内提交报价

报道指出，入围竞购的公司正与顾问合作，准备在未来几周内就HSBC Life Singapore Pte提交具有约束力的报价，惟谈判仍在进行中，尚未做出最终决定。报道又指，住友生命将透过旗下Singlife提购。

汇丰一位代表则表示，新加坡保险子公司仍在进行策略评估，而集团会继续致力将新加坡打造成为国际财富管理和批发银行中心，并补充指新加坡对该行策略至关重要，也是投资和成长的重点。