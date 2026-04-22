陈翊庭称拟推「港交所马来西亚交易所大盘指数」ETF产品 追踪两地60公司表现

港交所（388）和马来西亚交易所合作，推出联合冠名指数「香港交易所马来西亚交易所大盘指数」，追踪于香港及马来西亚上市的60家市值最高公司的表现。港交所行政总裁陈翊庭接受访问时表示，正与资产管理公司大成签订协定，就该指数推出ETF产品，还透露指数推进工作已开始取得重要进展。

双方仍有巨大合作空间

她续指，香港和马来西亚都是充满活力的市场，两地交易所正在努力扩大合作范围，冀确保双方能够携手支持该地区内的企业，满足它们的资金需求。另外，马来西亚实际上也拥有或发展著许多蓬勃产业如半导体行业，双方在合作方面仍有巨大空间，期待与该些企业建立联系，共同支持不断发展的业务计划。

马来西亚交易所行政总裁拿督法迪尔莫哈末形容，今次是双赢的局面，首先合作将帮助马来西亚的企业能够充分利用香港市场的流动性资源，让它们能够来第二上市，在筹集资金的同时并快速进入当地市场，同样内地和香港的上市公司也在寻求进入东盟市场，马来西亚则是通往东盟的门户，有能力为计划拓展至东盟市场的企业提供融资支持。

他还说，虽然目前只有一家公司在港交所和马来西亚交易所双重上市，但认为未来希望通过第二上市或主要上市的框架，明确地增加数量，其中马来西亚从事制造业、先进制造业或科技公司，或半导体生态圈中的公司可能有望成为首批目标公司。

未来企业有望马来西亚上市

谈及香港交易所马来西亚交易所大盘指数产品发展，港交所市场主管余学勤指出，相关ETF具体的推出时间表取决于发行人本身，香港作为ETF产品日均成交额第三大市场，未来有机会与更多ETF发行人合作，以推出更多相关产品。

他续指，香港一直是连接内地的超级联系人，既让全球投资者进入中国内地，也促进中国投资者走出去，探索离岸市场的机会，这次与马来西亚交易所联合编制的指数，是基于内地投资者对离岸市场，特别是对马来西亚的兴趣增长，而以该指数为基准，就能够吸引发行商推出相关ETF追踪该指数，同时创造了纳入「南向通」的机会，让内地投资者透过该产品能够参与香港优质股票以及马来西亚优质股票的投资，这就是我们共同编制这个指数的原因。

余强调，ETF资金流动只是第一步，这亦将创造更多后续机会，随著越来越多资本流入马来西亚市场，企业有望考虑在马来西亚上市；反之马来西亚企业也同样会寻求在香港上市。

可学习如何利用伊斯兰市场

对于伊斯兰市场，陈翊庭表示，香港可以从马来西亚学习好多知识，其中就包括如何充分利用这个庞大的伊斯兰资本市场，事实上，在这方面确实存在非常庞大的市场需求。马来西亚交易所证券市场部总监梁思明则说，最新马来西亚资本市场的总规模大约为8.8万亿元，或4.42万亿马币，其中一大部分来自伊斯兰资本池，截至今年1月底，马来西亚伊斯兰资本市场的规模为5.52万亿元，占整体市场规模63%，正与港交所开展战略合作，共同探索如何将伊斯兰教法理念融入资本市场体系。