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微软5月推新产品 助企业大规模部署AI代理

商业创科
更新时间：12:04 2026-04-22 HKT
发布时间：12:04 2026-04-22 HKT

微软在今日举行的Microsoft AI Tour上宣布，全新Microsoft 365 E7 Frontier Suite将于5月1日正式在港推出，作为Copilot第三阶段功能更新，将以智能与信任为核心，协助本港企业大规模部署AI代理。新套件整合Copilot、Work IQ及Agent 365，配备企业级安全、身份管理及AI代理统一管控面板，可按工作场景提供精准支援，确保AI应用在负责任、可监控的环境下扩展。

同步发布「前沿成功框架」

微软同步发布「前沿成功框架」，以四大方向协助企业由试验阶段迈向实质应用，包括提升员工体验、优化客户互动、重组业务流程及加速创新，将AI转化为可量化的业务价值。
 
Microsoft香港及澳门区总经理刘彬星表示，有关框架属务实可行的落地方案，协助企业系统化推进AI部署，目前相关方案已获本地多家企业正面回应并展开先期试用。他提到，微软扎根香港35年已建立庞大生态系统，可透过合作伙伴网络服务中小企，让资源较有限的企业亦能实现数码转型。
 
刘彬星同时指出本港企业应用AI的两大挑战：管理层忧虑技术迭代过快难以掌握节奏，前线用户则缺乏明确业务场景难以落地。他提醒，现时部分企业未经验证便将大量数据迁上云端，存在数据安全、管理失序等风险，新产品及框架正针对有关问题，为企业提供稳健可控的AI发展路径。
 

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