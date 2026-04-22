唐家成称亚洲经济影响力提升 港交所发挥更关键桥梁作用

亚洲及大洋洲证券交易所联会（AOSEF）第40届年会今日（22日）举行，港交所（388）主席唐家成致词时表示，距离香港上一次主办年会已过去17年，在此期间随著宏观环境和亚洲市场历经起伏，如今宏观经济充满复杂行与挑战性。然而，亚洲经济在全球的影响力已显著提升，区内市场随著更多区域及环球资金参与，变得更具深度和广阔。

他续指，科技持续改变企业的投资行为和资本市场，惟不变的是，资本对区域增长与繁荣至关重要，港交所在过去一直推动业务增长，为企业扩展提供平台支持，通过优质市场投资助力全球发展，港交所在地缘政治和宏观经济资本层面发挥著更为关键的桥梁作用。

他还说，港交所与各方交易所加强联系，建立伙伴关系，如与深圳和上海交易所带来多项突破性改革措施，相信进一步拓展和加强各方合作关系具有巨大潜力，此举将加速地区经济的增长，吸引更多全球资本流入，为各市场和居民带来更繁荣的发展前景。

陈茂波：港成整体亚洲资产平台

财政司司长陈茂波于同一场合亦表示，目前正面临一个问题，亚洲的交易所如何从彼此竞争，转变为同一网络平台，让国际资本将亚洲地区视为一个具备吸引力和互相联系的平台，而非零散的市场，亚洲和大洋洲证券交易所联合会的成员占全球约三分之一的市值，以及拥有超过一半的上市公司。然而许多国际投资仍处于落后状态，主要由于对许多全球基金而言，这些市场对他们而言依然复杂且陌生。

财政司司长陈茂波表示，目前正面临一个问题，亚洲的交易所如何从彼此竞争，转变为同一网络平台。

他续指，香港在生态系统中的角色正在演变，不仅是国际资本与中国内地市场之间的桥梁，还日益成为一个平台，能够整合亚洲市场的资产，让国际投资者接触，如去年，一家香港基金管理公司与韩国伙伴合作，在香港推出追踪韩国股票的杠杆及反向产品，吸引了许多不熟悉韩国市场的国际投资者。这不仅是一宗交易；对韩国而言，这意味著在全球范围内获得更高的知名度；对投资者而言，则意味著有更多投资工具。

他还说，本港的上市改革已吸引来自亚洲各地的生物科技及特专科技公司，以获取全球长期资本，且港交所亦跟随发展趋势，在2027年前过渡至T+1结算周期，以降低风险并提高资本效率，这不仅对香港，也适用区域伙伴的等，下一步，互联互通依然是本港发展核心，目前与20个交易所达成协议，并将在整个区域内全面推行这一机制，并希望各亚洲成员间把握机遇、提升可操作性共同制定指数、共享信息披露标准，并最终实现多边互联互通。

陈翊庭：全球对亚洲投资已增长一倍

港交所行政总裁陈翊庭在同一场合亦说，亚洲对全球经济的重要性持续提升，这一趋势在该地区的资本市场中尤为明显，在2014年至2024年间，全球对亚洲的投资规模已增长一倍，达到约6万亿美元，该地区资本市场自2000年以来规模增长了四倍，到2024年底规模已超过34万亿美元，而联会17家成员交易所约占全球市值的四分之一，现时在地缘政治动荡的背景下，正不断听到全球投资者强烈希望增加对该地区资本市场的参与度。

港交所行政总裁陈翊庭说，亚洲对全球经济的重要性持续提升，这一趋势在该地区的资本市场中尤为明显。

她续指，港交所金融环境与国际标准接轨且备受信赖，并承诺持续优化涵盖各类资产的平台与产品等，将致力于与亚洲的交易所合作伙伴携手共同实现真正互联互通的亚洲市场愿景。

