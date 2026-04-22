Meta拟记录员工滑鼠及键盘操作 用作训练AI代理 惹隐私及裁员忧虑

据路透引述Meta内部备忘录指出，公司计划在美国员工的电脑上安装新的追踪软件，以捕捉滑鼠移动、点击和键盘输入等数据，以训练其AI模型。不过，有关措施引来隐私与劳动权益争议，未来亦可能促使更多公司大规模裁员。

不时截取员工萤幕画面内容

根据备忘录，有关工具名为「Model Capability Initiative」（MCI），将运行于工作相关应用程式与网站，并且不时截取员工萤幕画面内容，以改进AI模型难以复制人类与电脑互动方式的领域（例如从下拉选单进行选择和使用键盘快捷键）。

愿景是AI代理主要负责工作

Meta技术总监Andrew Bosworth在另一份备忘录亦告诉员工，作为「AI for Work」计划一部分，公司将加强内部数据收集，并将计划更名为「Agent Transformation Accelerator」 （ATA）。他表示，正在建立的愿景是AI代理主要负责工作，并能够自动发现需要介入的地方，以便下次做得更好，而人类角色则是指导、审核并帮助他们改进。

Meta发言人Andy Stone则表示，透过MCI收集的数据不会用于绩效评估或模型训练之外的任何其他目的，并且已采取保障措施来保护「敏感内容」，但没有详细说明哪些类型的数据将被排除在收集之外。

白领被监控程度如送货司机

不过，耶鲁大学法学教授Ifeoma Ajunwa表示，电脑日志记录和萤幕截图技术历来被公司用来寻找员工的不当行为或与工作无关的活动。她表示，记录员工按键的措施，将使白领员工面临以往只有送货司机和零工人员才会经历的即时监控程度。

欧洲法规较美国严格

相比于美国，欧洲法规则更为严格。多伦多约克大学学者Valerio De Stefano指出，类似监控在欧洲可能违反《一般资料保护规则（GDPR）》，例如意大利明确禁止以电子方式监控员工生产力，德国法院亦规定仅在重大犯罪嫌疑下才可使用键盘记录技术。

报道又提到，AI工具凭借其处理复杂任务的能力，吸引了矽谷目光、引发了传统软件股抛售，并促使一些高层计划大规模裁员。其中Meta计划从5月20日起在全球裁员10%，并计划在今年稍后进行更多大规模裁员；亚马逊网站近月裁减了3万名企业员工，约占白领员工总数10%；金融科技公司Block在2月也裁掉了近一半的员工。

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