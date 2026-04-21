和记电讯推全港首批无人驾驶拖车 正式进驻货柜码头

和记电讯香港宣布，正式为和记港口信托旗下香港货柜码头的「全港首批无人驾驶拖车」提供5G网络支援 。以高速、稳定的5G技术跨越传统通讯界限，让无人驾驶拖车在货柜码头范围提供高效服务。

5G「黄金频谱」助力 实现繁忙码头无缝操作

在货柜码头如此复杂且繁忙的环境下，无人驾驶拖车的精准度与稳定性至关重要 。和记电讯香港指出，旗下企业品牌「3Business」早前针对码头运作环境，进行了多次深入的网络测试与技术调校 ，务求无人驾驶拖车于货柜码头的繁忙环境下可 无缝操作。另外，「3Business」将会研究于码头引入 5G 毫米波（mmWave）网络，以更高频宽的服务， 为智慧港口开拓更多创新的应用可能。

事实上凭借5G黄金频谱具备的「超高速」及「极低时延」两大特性，货柜码头已成功采用多个智慧方案。为配合全港首批无人驾驶拖车投入运作。而和记电讯香港对智慧港口的布局早在2020年起，该公司已在和记港口信托旗下香港货柜码头全面设置5G基站，令其成为全港首个拥有全面5G覆盖的货柜码头 。