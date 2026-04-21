香港电讯推AI防火墙 月费数百元攻中小企网络安全

香港电讯（6823）联同香港应用科技研究院推出AI驱动防火墙方案，针对中小企网络安全资源不足的痛点，月费仅数百元，远低于传统动辄过万元的防护设备，即日起全面推出市场。

该方案搭载专利AI入侵侦测及防御系统，可实时分析网络流量、数据包大小及传送频率，自动识别可疑行为并即时拦截攻击。其升级版IPS威胁特征库提供超过2万个特征识别，较同类知名产品多出14%。方案整合WiFi功能，节省安装空间，搭配2500MB光纤宽频服务，用户可透过线上报表查看拦截记录，无需专业IT知识即可操作。服务涵盖零售、餐饮、物流、美容等行业，现已获个别中小企试用。

香港电讯商业客户业务董事总经理吴家隆表示，中小企作为本港经济支柱，网络安全资源相对不足，传统方案投资大且欠缺专业人手管理。新方案以高性价比、一站式服务配合7×24小时安全运营中心，全面降低部署门槛。

落马洲设联合实验室 聚焦AI及低轨卫星

香港电讯同日与应科院签署合作备忘录，于落马洲河套港深创科园设立联合研发实验室，成为园区去年12月开园后首批进驻项目之一。实验室位于8号大楼，聚焦人工智能、5G/6G、低轨卫星、低空经济、网络安全及物联网六大领域，预计今年年中正式进驻，现阶段研发合作已展开。

吴家隆透露，低轨卫星通信是重点方向之一，本港偏远地区及海事场景已有需求，未来技术成熟后有望拓展至大湾区及海外市场。初期投入金额不便透露，集团将在人才及技术上全力支持，应科院负责前沿研发，港电讯负责市场转化，形成产研互补链条。

