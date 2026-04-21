韩剧可鉴 影视产业创意为大｜林小珍

笔者趁复活节假期，与家人飞了一转韩国首尔，正值樱花季节，便安排了全家穿上传统韩服，在樱花树下拍照，仿如古装韩剧女主角，将会跟美男子发生一段浪漫的爱情故事。晚上在酒店打开电视，看到各电视频道和串流平台，热播中的《神与律师事务所》、《依然闪亮》，还有由IU主演的古装剧《21世纪大君夫人》的预告片，题材五花八门，完全是创意爆棚。反观内地影视圈不乏人才和资源，但国际影响力却远不及韩国，或许是发挥创意的空间不足，而数码科技的媒体生态，更将两者差距扩大。

韩剧题材推陈出新

香港观众观看韩剧多年，由千禧初开始的 《蓝色生死恋》、《天国的阶梯》及《大长今》。当时的韩剧以偶像爱情剧和家庭伦理剧为主，再辅以一些古装剧，题材算不上新颕，但凭着主角的颜值，加上唯美的拍摄手法，开始吸引到亚洲区的电视台纷纷购入播映权。

韩国的影视界并没有因为在海外市场开始取得成功，而无限复制过往的成功方程式，反而不断加入新元素，例如参考西方皇室概念的《宫》、古装校园剧《成均馆绯闻》以及怀旧剧《请回答》系列，甚至是讽刺政界腐败的《Assembly》。这些题材有些违背史实，有些天马行空，同样百花齐放，不但在当地大受欢迎，甚至令韩剧在海外吸引新的观众群。

演算法令偏门题材更易成功

与此同时，串流平台的兴起，将韩剧带上一个前所未有的高峰。有别于传统电视台要以大众口味为依据，集中制作最主流的题材，串流平台运用演算法，将有相同喜好的观众与相应的内容联系起来，让非主流的题材，都可以找到知音，令过往被视为偏门的内容，都可以形成一个市场，同时亦令市场变得碎片化。

韩国的制作人深明此道，因此勇于尝试更多冷门的题材，例如加入奇幻元素的《鬼怪》和《德鲁纳酒店》、以南北韩政治背景包装的《爱的迫降》，以至题材和市场回响都空前的《鱿鱼游戏》，造就韩剧可以全方位攻陷不同市场。

内地影视创意不足限制多

反观内地制作在资源上往往比韩国有过之而无不及，但进军国际的能力却远逊于韩国。一方面，内地不少制作单位面对投资者的压力，只会不断重复过往卖座的题材，造成「霸总遇上灰姑娘」、「重生复仇」、「逆袭恶家婆」等题材无限「翻炒」，变成充斥网上的脑残微短剧，甚至制作英文版尝试打入海外市场，虽然可以赚取短期流量，但影响力欠奉。

另一方面，就算内地剧集偶有佳作，例如早年的宫斗剧，美术和服装堪称一绝，但奈何突然间因被指服装暴露，以及太多尔虞我诈的桥段而被叫停。另一例子是上星期才播毕的《逐玉》，取得全网36亿次点播的佳绩，但却因为饰演武安侯谢征的男主角张凌赫妆容太过精致，惹来官方媒体「粉底液将军」的狠狠批评，指当下影视剧「价值观向颜值观让步」。

笔者作为资深剧迷，阅剧无数，坦白讲确要为粉底液将军抱不平。笔者既欣赏故事设计呈现的矛盾和张力，例如女主角㓥猪女的豪迈和男主角的深沉但温柔，人物刻划细致，同时亦被一众男角的高颜值所吸引。对的，看来是这么肤浅。故事内容不能完全反映现实，但在观众的角度很多故事根本就不需要这么严肃真实，看剧集的人就是为了要逃避现实，才跳入光影娱乐世界，祈求一刻轻松歇息。

观众各有各口味，不喜欢粉底液自然会弃剧熄机，另选新剧目。电影电视属于创意产业，是经典还是垃圾？自然由观众分晓。粉底液在光影世界出现了百年，为何只有张凌赫成为口中的粉底液将军？说到底就是《逐玉》的制作团队不是在灯光化妆和美术等各方面做到一丝不苟，出现这样的佳绩才吸引了舆论的眼球。明明是制作上的「加分位」才会被抽秤。

影视产业攻国际 须容让创意行先

在碎片化的数码媒体生态，观众都拒绝成为填鸭，不再被主流媒体强推单一内容，不怕你偏风奇特，只怕选择不够，从事内容制作最重要的是创意，所谓「百货应百客」，媒体必须提供最多元化的内容，观众的口味许多时会自然追上。文化创意产业就是要勇于创新，突破框框，才能成就尚品。要打造影视更上一层楼，「低阶的限制」及来自道德高地的批判不但没有为产业带来好处反而窒碍国家千亿文化及娱乐产业发展。

林小珍