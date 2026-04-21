小米龙虾「Xiaomi miclaw」扩至PC、Mac及有屏音箱等平台

小米（1810）宣布，Xiaomi miclaw（龙虾）正式扩大其小范围封测（closed beta）范围，首次登陆个人电脑（PC）、Mac及有屏音箱等终端装置，即日起开放予用户申请测试资格；同时意味其Agent（代理）能力首次覆盖「人车家全生态」系统，可在不同装置发现及管理海量的米家智能设备， AI助理可自主分析并调动不同装置执行任务。

支援装置可一键安装

公司表示，Xiaomi miclaw是基于小米自研的MiMo大模型所建构的AI交互测试产品，早前于3月6日已率先在手机端上线并开启小范围封测，成为内地首款手机端AI智能体应用。随着是次封测品类扩大，Xiaomi miclaw现已覆盖手机、平板、PC、Mac及有屏音箱等五大终端平台。

公司又指，Xiaomi miclaw实现了简易部署及「开箱即用」，所有支援的装置均可一键安装，底层由小米自研的MiMo大模型驱动，并预载了丰富的技能（Skill）及第三方MCP服务，更可自建技能，令其功能可像安装应用程式（App）般不断扩展，打造个人化的AI助理。

实现跨装置记忆同步

是次升级的最大亮点，在于实现了跨装置的记忆同步与任务协同。用户的个人习惯、偏好以至待办事项，可透过云端在手机、平板及电脑等不同装置间同步，实现「换装置不换脑」的无缝体验。

此外，它亦支援任务在不同装置间流转，例如在电脑上未完成的工作，可无缝转移至手机上继续处理。用户甚至可以透过手机「指挥」电脑执行特定任务，反之亦然。

小米表示，Xiaomi miclaw是集团「人车家全生态」战略的关键一环，目前处于封测阶段，相关功能仍在快速迭代中。集团未来将持续推动AI技术融入现实场景，加速赋能「人车家全生态」。

