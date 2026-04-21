库克15年政绩「财务胜创新」 领苹果市值狂飙逾10倍 新CEO背景料攻AI及硬件｜苹果易帅

苹果库克将于9月卸任CEO及转任执行董事长，由硬件工程高级副总裁John Ternus接任CEO一职。回顾库克任内管理苹果15年，除了延续iPhone、iPad及Mac等硬件优势，更先后推出Apple Watch及AirPods，同时积极拓展Apple Pay、Apple TV及Apple Music等服务领域，成功建构庞大生态圈。更重要的是，他带领苹果市值由约3,500亿美元飙升至逾4万亿美元，即升幅高逾10倍。另要留意的是，苹果将于下周四（30日）公布季绩，在今次人事变动的背景下，届时势必更受到市场关注。该股周一收报273.05元，升逾1%；盘后则跌0.55%，报271.55元。

库克初上任时曾面临外界质疑

库克早于1998年加入苹果，主理全球销售及营运，并在2011年集团联合创办人乔布斯（Steve Jobs）辞世前正式接任CEO一职。鉴于乔布斯极具个人魅力，库克初上任时曾面临外界质疑能否延续苹果的创新传统。

然而，数据显示其营运策略极为成功，苹果在其领导下，从2011年的3,500亿美元膨胀至今日的4万亿美元市值，更于2018年成为首家市值突破1万亿美元的上市公司。

近年在产品创新上屡遇阻

尽管库克在财务上取得空前成功，但苹果近年在产品创新上亦遭遇不少挑战。苹果在生成式AI领域的投资步伐相对缓慢，定价高达3,500美元的虚拟实境头盔Vision Pro销情平淡、折叠式智能手机研发疑因技术问题延迟，早前亦已终止耗资约100亿美元的自动驾驶汽车项目。

Ternus曾负责多款关键产品

相反，即将接任行政总裁的Ternus，于2001年加入苹果产品设计团队，并于2021年升任硬件工程高级副总裁，直接向库克汇报。近年苹果多款关键性硬件产品布局均由Ternus统筹负责，涵盖iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPods全产品线研发团队。

Ternus最核心的战绩之一，是于2020年与苹果自研晶片团队合作，将旗下Mac电脑全面改用自研晶片，成功取代英特尔（Intel）处理器，大幅提升效能并带动Mac销量上升。

传监督iPhone史上最大规模改版

有曾与Ternus共事的前苹果高层形容，他是一位极其细致且深思熟虑的工程师。在苹果的硬件领域中，他功不可没，曾扭转过往公司因追求极致轻薄而牺牲效能所导致的品质下滑趋势。

另有消息指，Ternus正主导一系列尚未发布的AI智能家居装置及穿戴设备，并监督iPhone史上最大规模的改版，包括今年将推出的折叠款，以及预计最快于2027年面世的全萤幕版本。

市场料库克不会在业绩差时离开

对于今次苹果人事变动，据外媒引述市场人士指出，虽然看法不一，但整体态度趋于审慎乐观。其中投资公司Cherry Lane合伙人Rick Meckler表示，库克做得非常出色，股价初步反应走低并不令人意外，但库克仍将担任执行董事长，相信会继续参与公司整体策略。

财富管理公司B.Riley首席市场策略师Art Hogan则指出，库克绝不会在业绩不佳之际选择离开，因此即将公布的业绩「肯定会很好」，并预期很快就会听到更多关于如何利用人工智能（AI）来改进产品的消息。

Ternus背景被解读成力减AI差距

市场研究机构eMarketer分析师 Jacob Bourne认为，这次人事变动并不令人意外，因为库克已届退休年龄，而Ternus长期以来也被外界视为接班热门人选；加上库克将转任执行董事长，在一定程度上安抚了投资者。

不过，Bourne指今次交棒时机相当耐人寻味，因苹果正同时面临供应链中断、关税与AI竞赛三重考验；而Ternus的硬件工程背景，则被解读为苹果正在努力缩小AI领域差距，并且对消费硬件的投入也不会改变。