惠誉料港银财富管理收入续增 惟步伐或放缓

评级机构惠誉发表报告指，除非出现如伊朗冲突所导致的重大市场动荡，预计强劲的跨境财富和资本流动将有助于缓解香港银行业近期的盈利压力，料今年本港的财富管理费用收入增长动力将持续，惟步伐或放缓。

惠誉指出，销售投资产品的费用收入和低成本的存款流入有助于在贷款增长温和的情况下纾缓银行的净息差压力，并且对部分银行而言，还能缓解因本地商业房地产敞口相关的信贷成本上升而带来的盈利压力。

跨境财富和资本流入正转化存款

受惠香港放宽新资本投资者入境计划、为家族办公室提供税务优惠以及扩大互联互通计划等相关政策支持，香港的财管业务蓬勃发展。去年本港大多数银行的财管费用收入都实现了双位数增长，预期增长动力将在今年延续，但由于高基数效应和地缘政治的不确定性，增长步伐可能会放缓。惠誉又指，强劲的跨境财富和资本流入也正在转化为存款。鉴于企业投资意愿疲弱，银行又在商业房地产等脆弱领域降低风险，利率下降并未显著刺激贷款增长，故银行主要将新增存款配置到固定收益工具。

除商业房地产受压外，来自中东地缘政治不确定性或政策突变，都可能令资本市场大幅波动，此等因素或会扰乱资金流入，并削弱银行盈利。相反，持续强劲的资金流入可抵消贷款收入压力，并支撑本地经济，这可能促使惠誉将银行业的「恶化」展望调整为「中性」。