苹果库克发公开信 回顾15年生涯 称每朝阅读用户电邮 大赞接班人Ternus｜苹果易帅

苹果现任CEO库克今日（21日）向苹果用户发表公开信，宣布将于今年9月正式卸任CEO一职，并过渡为苹果执行董事长。他在信中表示，效力苹果25年的核心高层John Ternus将接任成为新一代行政总裁。

库克在公开信中回顾过去15年的生涯，表示每天早上都会阅读来自全球用户的电邮，了解苹果产品如何走进大众生活，例如某位用户的母亲被Apple Watch拯救，或在难以攀登的山巅拍下的照片。他指出，这段经历让他感受到共同人性中那颗跳动的心，并对能成为这家激发想像力、丰富生命的公司领导者感到荣幸及感激。

称接班人是完美人选

对于即将接棒的John Ternus，库克给予高度评价。他指出，John是一位杰出的工程师及思想家，过去25年致力打造深受用户喜爱的苹果产品。库克强调，John对产品细节精益求精，专注于让产品变得更好、更大胆及更具意义，且具备非凡诚信及引领公司的胸怀与品格，直言他是接任CEO的完美人选。

信末强调「这不是告别」

库克在信末强调「这不是告别」，而是纯粹以个人名义向公众致谢。他形容，自己作为一个在农村长大的人，有幸在此「魔幻时刻」成为全球最伟大公司的CEO。他亦感谢外界一直以来的信任及善意，并表示Apple每天致力透过产品令大众的生活变得更好。