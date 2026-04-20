证监公布新监管框架 准代币化产品在二级市场买卖 首批料为货币市场基金

证监会今天（20日）公布新监管框架，推动在香港试行代币化证监会认可投资产品的二级市场买卖，以长远促进本港的数字资产交易活动，支持生态圈进一步蓬勃发展。首批产品预期主要为代币化货币市场基金。证监会将检视有关产品的运作情况，并会适时考虑扩大产品范围。

已有13项产品向香港公众发售

证监会就此发出的通函中载有新指引，主要目的在于利便代币化证监会认可的开放式基金，在证监会持牌虚拟资产交易平台上进行二级市场买卖，进一步扩展可供散户使用的受规管交易服务。然而，证监会亦会按个别情况，考虑容许场外二级市场买卖的安排。

自证监会于2023年底首次订明代币化相关监管框架以来，本港的产品发行人一直积极实现其产品的代币化，并把握相关的市场机遇。截至今年3月止，已有13项代币化产品向香港公众发售，其代币化类别股份的管理资产总值在过去一年增加至约7倍至107亿元。

有见及此，推动全天候二级市场买卖正逢其时，可借此透过受规管稳定币及代币化存款在有关交易中的潜在使用，进一步推动代币化产品与Web3生态圈的融合。为应对代币化开放式基金在二级市场交易中（尤其是在相关投资组合证券的正常交易时段以外的买卖）的流动性和投资者保障问题，新措施以现有适用于交易所买卖基金和证监会持牌虚拟资产交易平台的运作作为参照。有关措施涵盖公平定价、有序交易、流动性提供和信息披露。

可于夜间和周末进行交易

证监会行政总裁梁凤仪表示，在香港构建数字资产生态圈的进程中，新的监管框架标志著又一重要里程碑，这一全方位综合生态圈将兼具创新性和可扩展性，而且提供健全的投资者保障。新举措容许传统证券产品在代币化后，可于夜间和周末进行交易，并透过使用受规管稳定币及代币化存款，促进全天候流动性，从而回应投资者在日益迅速变化和不确定的市场环境下的需求。