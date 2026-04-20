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赛力斯获「车载马桶」专利 可加热排出异味 遭笑言「搭便车」终于有画面

商业创科
更新时间：15:46 2026-04-20 HKT
发布时间：15:46 2026-04-20 HKT

内地新能源汽车市场竞争激烈，哪些车载卡拉OK、车载雪柜早已不再新奇；不过，被视为「华为系」汽车品牌的赛力斯（9927）于4月10日获得一项名为「车载便器及车辆」的实用新型专利，并大受网民热议，当中更有人笑言，「搭便车」这个词终于有了画面。

马桶从乘客座椅底部滑出

综合媒体报道，赛力斯设计的这款马桶，可以透过手动或语音启动命令，让马桶从乘客座椅底部滑出，使用完毕后则可推回隐藏，而排泄物将收集在一个需要手动清空的污水箱。该马桶同时配备一个旋转加热零件、风扇与排气管，用于蒸发尿液、烘干排泄物与排出异味。

盼满足长途旅行如厕需求

赛力斯在专利申请书中提到，设计宗旨是为了满足用户在长途旅行、露营或待在车内时的如厕需求。不过，申请了专利亦不代表一定会量产，还要根据市场需求来决定，目前公司亦尚未宣布推出任何会配备厕所的车款。

内地汽车「卷」到生活层面

报道指出，赛力斯今次申请专利反映了内地汽车市场的竞争逻辑，已经从平台化、智能化等硬件层面，「卷」到了生活场景层面。针对市场需求而言，在内地假日繁忙时间时，不少汽车均会被堵在高速公路上，确实有「内急」需要，因此有关设计或许还真能解决有关问题。不过，有更多网民认为，若真的遇上大塞车，在车上准备一次性马桶就能在户外解决问题；相反，在车上解决的话，「想想就觉得恶心」。

劳斯莱斯特别版也曾有厕所

事实上，车内配备厕所大多出现在长途客运的客车上，但这也不是首次有轿车配备厕所。根据苏富比拍卖行（Sotheby's）表示，英国汽车品牌劳斯莱斯（Rolls-Royce）于1906年至1926年间生产的「银魅」（Rolls-Royce Silver Ghost）特别版就曾配置了电视机与厕所。

蔚来发明车载「足疗按摩」

另一方面，除了今次「车载便器及车辆」之外，内地车企过往不时也传出一些奇葩设计，例如去年上汽为智己LS9车型设计了隐藏式淋浴花洒、10L可加热储水箱和可拆卸浴帘，号称「户外也能实现洗澡自由」。

蔚来（9866）也发明了车载「足疗按摩」功能，该功能被集成到后排座椅下方，支持揉捏、推拿、指压等多种模式，并可联动座椅加热与腰部按摩。此外，极氪MIX更实现了车内打麻将及吃火锅功能等等。

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