中东局势影响蔓延 天宝料毛利率受压 惟储电产品需求增

本港电池解决方案供应商天宝集团（1979）主席洪光椅表示，中东局势推高能源价格的影响开始蔓延，相信今年毛利率会受压，客户订单期亦有所缩短，但能源危机亦推动储电产品需求，加上近年布局较高毛利的AI产业链，目前业务稳定。

订单周期有所缩短

洪光椅表示，能源价格及大宗商品上升明显，影响整体电子行业，该公司亦无法避免，虽然早在去年第三季已锁定不少订单价格，但相信未来订单仍面临毛利率压力。他又称，客户因应前景不明朗，订单周期有所缩短，「之前系一年，而家半年、半年咁畀（订单）」，但整体订单量稳定，亦有少量产品成功加价。

他续指，目前能源危机之下，东南亚不少地区对储能有需求，天宝集团正在当地物色新能源业务机遇，包括推动家庭微储能系统、「油改电」户外电动工具等。

把握AI布局 加大智能控制器业务

洪光椅又指出，近年已把握AI布局，加大智能控制器（PCBA）业务，该产品为电子设备的核心组成部分，可实现智能化、互联互通的功能，在新兴产业如数据中心、机械人、电动电单车等应用，均有庞大潜力，并有较高毛利率，可分散传统电池方案业务的风险。

天宝集团去年纯利3.8亿元，按年微跌0.8%；末期息派每股0.066元，增长10%，全年共派0.128元，增加14.3%。期内收入55.59亿元，按年增加3.2%，因电子行业竞争激烈，以及原材料成本上升，毛利率录得18.2%，下降1.3个百分点。