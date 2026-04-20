宏利推全新年金及意外保险计划 可提供终身保证入息
更新时间：13:27 2026-04-20 HKT
发布时间：13:27 2026-04-20 HKT
发布时间：13:27 2026-04-20 HKT
宏利香港及澳门今日（20日）宣布推出「宏瑞终身即期年金保险计划」及「相伴无忧个人意外保险计划」两项全新保险方案 ，前者旨在协助客户提升长远财务储备，后者则提供实用意外保障。
非保证终期红利具增值机会
其中「宏瑞终身即期年金保险计划」特色包括：由第一个保单月结日起，于受保人在世时支付终身保证每月入息；设有非保证终期红利，提供潜在增值机会；若受保人确诊14种指定危疾或精神疾病之一，可在无需退保的情况下，选择锁定部分当时可用的非保证终期红利，提供额外财务缓冲。
此外，若受保人于80岁前确诊严重认知障碍或柏金逊病，可于最长连续10个保单年度内收取额外年度赔偿，以助应付医疗及长期护理相关开支。
指定意外事故提供双倍赔偿
至于「相伴无忧个人意外保险计划」特色包括：若受保人因意外身故、丧失功能或伤残或完全伤残，可获支付高达名义金额100%的赔偿；若受保人于指定意外事故中受伤而导致意外身故、丧失功能或伤残或完全伤残，可获支付双倍赔偿额。
同时，于保单退保、保单失效或受保人因非意外原因身故的情况下，可按已完结的保单年度，获支付总适用保费一定百分比的现金保障，最高可达105%；以及投保过程无须回答任何健康问题，并提供终身意外保障，保费保证不变。
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