高德四足机械人「途途」亮相马拉松 可助视障人士规避障碍

2026年北京亦庄人形机器人半程马拉松上，高德首款四足机械人「途途」于比赛终点亮相，是全球首款可在开放环境下全自主行动的具身机械人。根据介绍，械导盲犬途途在现场演示中协助视障人士在复杂环境完成一系列挑战，包括规避动静态障碍，连续绕行穿越狭窄通道；实时预判、灵活避让突然出现的干扰；穿过拥挤的人群和障碍物等。

成空间智能公司关键一步

与实验室封闭环境不同的是，在开放环境下提供导盲服务，是考验机械人综合能力的复杂场景，要求机械人在人流、车流、盲道、路面不平乃至天气变化中，进行自主实时决策，始终确保使用者的安全。公司又指，有关演示不仅是高德在全面AI化、成为空间智能公司的关键一步，更是具身行业的有意义里程碑，让具身机械人走进开放真实世界，不再局限于封闭环境之中。

此外，高德机械导盲犬背后的智能技术核心，是其自研的全栈具身技术体系ABot体系，三层架构分别为Data层、Model层和Agent层，令机械人对物理世界有更真实的理解。

首先，在Data层由高德自研的Abot-World世界模型所驱动，为具身模型提供千万级真实训练场景，使其能够理解环境变化中的物理规律。这赋予途途理解物理世界、思考解决方案的能力，从服从命令迈向自主决策。在WorldArena、Agibot World Challenge等主流评测中，ABot-World均已达到SOTA。

其次，在Model层由高德自研的通用具身操作模型ABot-M0和全栈导航基座模型ABot-N0所组成。ABot-M0适用于各种形态和大小的机械人，能够直接预测结构合理、物理可行的动作序列，在复杂环境中实现更精准的操作决策。而ABot-N0则实现在单一模型中完整集成五大导航任务，并与交通数据及机器视觉的深度融合，提供视距内外的安全保障，能够处理复杂的路径决策，跨越多种出行场景。依托高德自研的具身导航模型Abot-N0，以及海量交通大数据与机器视觉的深度融合，途途实现了视距内与视距外的双重安全保障，能够处理复杂的路径决策，跨越多种出行场景。

在Agent层面则是机械人应用层的操作系统，具备反思和纠错能力，构建从理解指令到执行任务的智能体架构，让机械人以确保任务完成为核心，而非简单执行动作。

