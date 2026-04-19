萨莉亚「平价神话」攻内地失效 上海广州经营利润受压 拟转战二三线城市

日本平价家庭餐厅巨头萨莉亚（Saizeriya）日前公布截至2月底止的中期业绩，受惠日本市场表现强劲，纯利按年升近21%至56.4亿日圆（约2.8亿港元），但因应食材成本上涨，下调了全年业绩指引。更甚的是，收入占比逾三成的亚洲业务中，中国内地市场近年遭遇海外及本土品牌夹击，其中上海及广州业务经营利润持续下跌。面对激烈的竞争，萨莉亚正积极调整策略，并将目光投向内地二、三线城市。

1968年创立 早期经营惨淡

萨莉亚在1968年由正垣泰彦创立，最初是一间位于千叶县、仅有36个座位的个人西餐厅。初期经营惨淡，因店舖位于二楼兼地点不佳，每天客人数量仅在个位数徘徊。开业不到两年，更因顾客殴斗引发火灾，整间餐厅毁于一旦。当时身无分文的正垣泰彦原本打算放弃生意，但在母亲鼓励下重新振作，在店舖重新装修的期间，正垣泰彦游历欧洲各国餐厅，精进自己的厨艺，并开拓眼界。

转型意式餐厅 一口气降价七成

回到日本后，他凭着游历欧洲的经验，将餐厅定位转为意式餐厅，更进行一连串价格实验，最后将菜单上所有产品一口气调降七成，成功吸引大批客人。同时在店舖经营上，不断优化食材、制作流程，借由「降低成本，避免浪费」的策略，让萨利亚在售价上有绝对优势，确立了高CP值的品牌定位，亦将「提供兼具品质与压倒性低价的餐饮体验」烙印在企业基因中。

靠平价做大 99年日本上市

自此，萨利亚的生意越做越旺，在1975年开设了第二间分店，并在日本各地广开分店，至1994年完成100间店的里程碑，并且在1999年于东京证交所上市。萨莉亚现时透过自有农场、澳洲自建工厂、意大利葡萄酒直输等，将供应链与营运效率做到极致，进而把成本节省更多转化为餐盘上的食材价值。

03年进军中国 成亚洲核心

面对日本国内市场因人口结构变化而面临中长期萎缩风险，萨莉亚很早就将目光投向海外，2003年进军中国。以中国市场为核心的亚洲业务，曾为萨莉亚集团贡献超过80%的营业利益。截至2025年底，萨莉亚在中国的北上广及港台地区已拥有超过620家门市。

中外品牌夹击 经营利润受压

不过，在中国内地市场面对海外及本土品牌夹击，中国业务经营利润持续受压，2025财年中国三大分公司的营业利润均出现双位数跌幅；在最新公布的2026财年第二季，上海营业利润少赚28.6%至12.44亿日圆、广州少赚4.3%至12.51亿日圆，仅北京多赚13.2%至4.99亿日圆。同一时间，萨莉亚已逐渐放慢在华拓展速度。资料又显示，2025年全年净新开门店69家，低于2024年的81家。

「9.9元」价格战席卷餐饮业

萨莉亚在中国拓展受阻，主因是中国餐饮市场的「平价赛道」已经充满众多对手。2024年以来，「9.9元」的价格战席卷中国餐饮业。肯德基、麦当劳将促销常规化，百胜中国更推出「必胜客WOW店」，将披萨价格下探至20至30元区间。

同时，本土性价比品牌的崛起。采用自助餐模式的「比格披萨」、人均消费仅30元左右且同样依赖高效供应链的「米村拌饭」等品牌，正迅速扩张。当市场上充满高性价比的选择时，萨莉亚对消费者的吸引力明显被弱化。此外，由于成本上升，萨莉亚部分菜品更微调上涨1至2元。

数码投入保守 少有提供外卖

更要命是，萨莉亚在数码化投入相对保守，在外卖高度发达的中国市场，萨莉亚目前除了广东部分门市外，内地门市基本上不提供外卖服务，少数开放外卖的门店配送费也偏高。在2025年外卖产业补贴竞争激烈的背景下，该策略令萨莉亚的目标客群持续分流。

在港业务续升 收入按年涨18%

另一方面，萨莉亚在广州投资逾2亿元人民币扩建新工厂，将年产披萨4,500吨、调味酱12,000吨及意粉13,000吨。萨莉亚社长松谷秀治曾表示：「这是著眼于在中国增至1,000家店舖的新工厂。」

香港业务方面，2026年第二季香港收入为90.58亿日圆（约4.5亿港元），按年上升逾18%；经营利润11.88亿日圆（约5,900万港元），按年升27%。

