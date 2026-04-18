国产AI掀外国人抢购潮 智谱开源模型媲美Anthropic 每月仅需23元

据内媒报道，中国AI大模型近期在海外掀起抢购热潮。智谱早前宣布开源GLM-5.1，其编程性能媲美美国龙头AI，配合庞大地区差价，吸引大批海外开发者越洋购买。数据显示，国产AI周度调用量高达12.96万亿Token，连续五周超越美国。

海内外定价存异

智谱于4月8日宣布正式开源GLM-5.1，据模型聚合平台OpenRouter显示，智谱GLM再度提价一成。调价后，GLM-5.1在编程场景的缓存命中Token价格，已接近Anthropic旗下Claude Sonnet 4.6水平，为国产大模型首次在核心场景与海外头部厂商的价格看齐。

虽然海外版定价有所上调，各套餐月费介乎18至160美元，但内地版收费仅为约49至469元人民币。庞大差价吸引大批海外网民于社交平台发文，研究如何绑定微信、支付宝等支付方式，更询问网友是否需要身份证，从而透过内地渠道购买智谱及MiniMax等大模型。内地二手平台闲鱼更涌现首波「黄牛」，替海外用户购买AI编程套餐以赚取差价，更表明成功率100%，当中部分销量已破千。

分析指出，区域差价属全球SaaS行业常见策略。主要是因为各地支付能力不同，以及海外版涉及较高算力及支付渠道成本，欧美市场主攻高每用户平均收入（ARPU）；而内地市场面向的是海量工程师市场，以规模为先再变现。

性能获海外开发者直言疯狂

除了价格优势，国产大模型的性能亦被海外开发者直言疯狂。该海外网民表示，GLM-5.1每月仅需3美元（折合约23.4港元），便能达到Claude Opus 4.6编程性能的约94.6%，简直是太疯狂了。亦有网民表示，给予该模型建立模拟交易系统等复杂任务，其几乎在无需额外指导下便可完成。

另外有网友表示，对于本地部署场景，GLM-5.1最大优势是抗上下文漂移能力，在连续8小时的运作中仍保持推理质量，并主动调整策略，让其在本地自动化开发智能场景中具备极高的实用性。

周调用量逾12万亿 连续五周超美

据OpenRouter最新数据测算，在3月30日至4月5日一周内，中国AI大模型周度调用量高达约12.96万亿Token，按周增长逾31%，连续第五周超越美国。同期，美国AI大模型周调用量约为3.03万亿Token，按周仅微增约0.76%。全球调用量排名前六位均为中国AI大模型，当中以阿里（9988）旗下千问3.6系列位居榜首。

数据显示，今年3月中国日均Token调用量已突破140万亿，较2024年年初的1000亿增长逾千倍。无论是海外市场的热捧，还是数据上的表现，均反映国产AI正从「追赶者」向国际一流水平看齐，双方在价格及性能上的差距正不断收窄。