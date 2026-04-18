Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国产AI掀外国人抢购潮 智谱开源模型媲美Anthropic 每月仅需23元

商业创科
更新时间：12:29 2026-04-18 HKT
发布时间：12:29 2026-04-18 HKT

据内媒报道，中国AI大模型近期在海外掀起抢购热潮。智谱早前宣布开源GLM-5.1，其编程性能媲美美国龙头AI，配合庞大地区差价，吸引大批海外开发者越洋购买。数据显示，国产AI周度调用量高达12.96万亿Token，连续五周超越美国。

海内外定价存异 

智谱于4月8日宣布正式开源GLM-5.1，据模型聚合平台OpenRouter显示，智谱GLM再度提价一成。调价后，GLM-5.1在编程场景的缓存命中Token价格，已接近Anthropic旗下Claude Sonnet 4.6水平，为国产大模型首次在核心场景与海外头部厂商的价格看齐。

虽然海外版定价有所上调，各套餐月费介乎18至160美元，但内地版收费仅为约49至469元人民币。庞大差价吸引大批海外网民于社交平台发文，研究如何绑定微信、支付宝等支付方式，更询问网友是否需要身份证，从而透过内地渠道购买智谱及MiniMax等大模型。内地二手平台闲鱼更涌现首波「黄牛」，替海外用户购买AI编程套餐以赚取差价，更表明成功率100%，当中部分销量已破千。

分析指出，区域差价属全球SaaS行业常见策略。主要是因为各地支付能力不同，以及海外版涉及较高算力及支付渠道成本，欧美市场主攻高每用户平均收入（ARPU）；而内地市场面向的是海量工程师市场，以规模为先再变现。

性能获海外开发者直言疯狂

除了价格优势，国产大模型的性能亦被海外开发者直言疯狂。该海外网民表示，GLM-5.1每月仅需3美元（折合约23.4港元），便能达到Claude Opus 4.6编程性能的约94.6%，简直是太疯狂了。亦有网民表示，给予该模型建立模拟交易系统等复杂任务，其几乎在无需额外指导下便可完成。

另外有网友表示，对于本地部署场景，GLM-5.1最大优势是抗上下文漂移能力，在连续8小时的运作中仍保持推理质量，并主动调整策略，让其在本地自动化开发智能场景中具备极高的实用性。

周调用量逾12万亿 连续五周超美

据OpenRouter最新数据测算，在3月30日至4月5日一周内，中国AI大模型周度调用量高达约12.96万亿Token，按周增长逾31%，连续第五周超越美国。同期，美国AI大模型周调用量约为3.03万亿Token，按周仅微增约0.76%。全球调用量排名前六位均为中国AI大模型，当中以阿里（9988）旗下千问3.6系列位居榜首。

数据显示，今年3月中国日均Token调用量已突破140万亿，较2024年年初的1000亿增长逾千倍。无论是海外市场的热捧，还是数据上的表现，均反映国产AI正从「追赶者」向国际一流水平看齐，双方在价格及性能上的差距正不断收窄。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
北京下月禁飞禁售无人机 内地辣招掀二手抛售潮
北京下月禁飞禁售无人机 内地辣招掀二手抛售潮
即时中国
4小时前
04:31
星岛申诉王｜ 洗错蓝莓等于食农药落肚　专家教一招彻底洗净+锁住营养
申诉热话
4小时前
伊朗国会议长卡利巴夫（右）轰特朗普在社媒的7项说法全属谎言。X @defense_civil25
伊朗局势 | 伊朗议长威胁再封霍尔木兹海峡 轰特朗普7项说法全是谎言
即时国际
4小时前
香港消费=交智商税？港YouTuber列4点建议「香港赚钱内地洗」 网民反驳：人工物价唔同点比较
香港消费=交智商税？港YouTuber列4点建议「香港赚钱内地洗」 网民反驳：人工物价唔同点比较
生活百科
19小时前
《中年好声音4》新评审终曝光 陈洁灵回归接替谷娅溦 嘉宾评审身份大公开有位前TVB小生
《中年好声音4》新评审终曝光 陈洁灵回归接替谷娅溦 嘉宾评审身份大公开有位前TVB小生
影视圈
2026-04-17 12:00 HKT
何婉盈送别「让爱高飞」。
亲自送机 何婉盈「让爱高飞」
马圈快讯
23小时前
四口家200万翻新西半山豪宅 设计师一招破解钻石厅死症 客厅藏8只音响圆家庭影院梦
四口家200万翻新西半山豪宅 设计师一招破解钻石厅死症 客厅藏8只音响圆家庭影院梦
家居装修
6小时前
无厕所水冲厕「好恶顶」？网民大呻倒水污糟 意外引出「正确」冲水教学：居然咁多人唔知呢招
无厕所水冲厕「好恶顶」？网民大呻倒水污糟 意外引出「正确」冲水教学：居然咁多人唔知呢招
生活百科
17小时前
星岛申诉王 | 客人突翻旧账 控诉「林作站」卖假袋 林作独家回应：能安排退款 不算什么钱！
申诉热话
18小时前