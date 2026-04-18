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Meta据报将启动首轮大裁员 削减约一成全球员工

商业创科
更新时间：10:47 2026-04-18 HKT
发布时间：10:47 2026-04-18 HKT

据路透社引述消息报道，Facebook及Instagram母企Meta计划于今年5月20日展开今年首轮大规模裁员，预计削减约一成全球员工，涉及近8,000人。据悉，管理层可能会根据AI技术能力的发展进程调整相关计划，下半年或有进一步裁员计划。

配合AI技术重塑公司体系

报道指出，Meta行政总裁朱克伯格正投入数以千亿美元计资金布局AI，并试图围绕该技术大幅重塑公司内部运作体系。事实上，网购龙头亚马逊同样在最近几个月裁减30,000名企业员工；而金融科技公司Block则于2月裁减近半数员工。在这两宗案例中，管理层均将裁员与AI带来的效率提升所挂钩。

值得注意的是，追踪全球科技行业裁员动态的网站Layoffs.fyi数据显示，年初至今已有73,212名员工失去工作。2024年全年，该数字为153,000人。

加速开发自主编码AI代理

据悉，Meta管理层期望透过AI辅助员工，实现减少管理层级及提升营运效率。Meta早前已重组旗下Reality Labs部门，并将各部门工程师调配至新成立的「Applied AI」组织，以加速开发能自动编写代码及执行复杂任务的AI代理。此外，作为重组的一部分，部分员工将被调往上月新设立的「Meta 中小企业」Meta Small Business部门。

是次将是Meta自2022年底至2023年推行名为「效率之年」（Year of Efficiency）重组以来最大规模的裁员行动。当时公司因需修正疫情期间不可持续的增长预测，大幅削减约2.1万个职位。

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