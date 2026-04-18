Anthropic推出AI设计工具Claude Design 竞争对手Figma急挫逾8%

Anthropic周五宣布推出AI视觉创作工具「Claude Design」，该工具将运用AI技术协助用户生成设计稿、产品原型、演示文稿及单页文案等视觉作品。该产品基于其最新视觉模型Claude Opus 4.7构建，目前已向Claude Pro、Max、Team及Enterprise订阅用户开放预览版。该工具与Figma、Canva等公司产品形成直接竞争，Figma周五一度急挫8.4%，最终收报18.92美元，全日跌6.89%。

用户描述需求便可生成

Anthropic表示，Claude Design允许用户透过对话来创作视觉作品。用户描述需求后，Claude会生成初始版本，其后用户可透过对话、内联评论或自定义工具对结果进行调整。该工具支援多种场景，包括逼真原型、产品线框图、营销素材，以及3D与内建AI等代码驱动型原型。

针对团队用户，Claude Design提供专属设计系统功能。系统可透过读取代码库和设计文件，自动为团队构建设计系统。此后，系统将自动为后续项目应用品牌色彩、字体排版与组件规范。团队亦可维护多套设计系统，并随时进行优化调整。

Anthropic发言人表示，将在未来数周内引入与现有工具的更多集成，惟目前产品仍处于研究预览阶段，正式版本的商业化条款尚待明确。