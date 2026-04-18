北上客制化AI刻图服务爆红 保温杯到数码产品 实体店即时激光雕刻卖情绪价值 附深圳刻图服务教学

知名保温杯品牌Stanley的深圳分店近期推出客制化雕刻服务，在社交平台上爆红。有别于香港店只能做到简单刻字，深圳店透过激光雕刻技术，可帮助客人在杯身刻上独一无二的图案及文字。事实上，这股「即时定制」热潮正席卷内地各大零售品牌，从迪卡侬的运动装备，到华为数码产品均纷纷引入。分析指出，这股热潮一方面是消费级激光雕刻设备从工业走向大众的结果，另一方面亦是线下门对抗电商，为客户提供个性表达、情绪价值的吸客手法。

在这股客制化刻图热潮中，消费级激光雕刻机企业xTool是主要的设备供应商之一。其国内产品技术负责人刘强向《星岛头条》表示，截至今年3月底，xTool已与全球200多个品牌合作，进驻中国门店逾1000间、全球门店接近3000间，预计年底可突破5000间。刘强说，今年初敲定与华为的合作后，韶音、荣耀等品牌跟进，3C行业首季即爆发，单季新增数百至上千间门店。目前尚有30至40个品牌正在洽谈，包括全球一线及国产品牌。

实际案例印证了定制服务的拉动效应。刘强表示，2025年xTool与知名保温杯品牌Stanley在深圳宝安壹方城举办14天快闪活动。据Stanley店员反馈，活动期间杯子日均销量从约100个增至200多个，营业额基本翻倍。另一个成功案例是华为：2026年2月开始合作，从5间门店迅速扩展至全国50多间，两个月内日均定制量达200至300单。

【深圳Stanley刻图服务小教学】

目前香港Stanley只能够提供简单刻字服务，因此大部分人都选择前往深圳Stanley，综合网民教路，流程相当简单：

先选择喜欢的Stanley杯款

用AI生成黑白线条图（可选择用Gemini或豆包生成，指令为将图片转换为黑标线条画，并移除背景）

亲身到深圳Stanley两间门市进行刻图，不计排队（高峰期或要排2小时），刻图过程约20分钟

未能亲自北上，亦可将要刻的图案和文字透过微信发给店员，并选择字体和付款，完成后可选择用顺丰寄到香港

深圳Stanley门市：

福田COCOPark店：福田星河COCO Park一期1楼（地铁1/3号线「购物公园站」C出口）

深圳前海壹方城店：宝安区新湖路99号壹方城L1（地铁 1/5号线「宝安中心站」F出口）

行业龙头xTool部署来港上市

从竞争格局来看，xTool作为行业龙头，凭借产品标准化、软件生态和渠道能力，已实现规模化铺设。值得注意的是，xTool已向港交所递交招股书，拟主板上市。另一知名品牌LaserPecker则走更低价、特色化路线，其京东售价从2579元到17508元不等，覆盖不同层级用户。此外，大量中小厂商高度分散，集中在深圳、东莞等珠三角产业链周边，以OEM或ODM为主，技术门槛低但品牌能力弱，依赖价格战或细分场景生存，缺乏系统解决方案能力。

刘强指出，线下门店长期受电商价格战挤压，而「即时镌刻」创造了线上无法复制的体验。消费者自主设计图案，现场取货，毋须等待数日。

以华为为例，消费者可在线上购买产品，再以约30元线下刻字，即使产品比线上贵，仍有顾客愿为独特性和情绪价值买单。

学者：即时定制融合体验及生产

事实上，在品牌门店批量引入之前，激光雕刻机早已成为个人创业者的「致富工具」。社交平台上，有卖家分享：用一台万余元的LaserPecker雕刻机，将成本三、四元的小木牌或钥匙扣，刻上定制图案后卖到三、四十元，回本极快。可以说，街边摆摊、电商店舖，甚至婚礼伴手礼定制，都开始频繁出现这台机器的身影。

经济学家宋清辉认为，「即时定制」本质是「体验+生产」的融合形态，既是消费升级的体现，也是线下零售被电商倒逼后的主动进化。消费者不再满足于标准化商品，更强调个性表达、情绪价值与参与感；而传统门店必须寻找不可替代的差异化能力。需求端的消费升级与供给端的渠道自救「双轮驱动」，共同催生这一业态快速扩张。

从技术层面看，激光雕刻服务的走红与3D打印的发展路径相似，由原本「笨重、专业、昂贵」的工业场景设备，被逐步改造成适合个人用户的「轻便、易用、低价」创意场景设备。借由这一过程，激光雕刻机开启了在消费级市场的新篇章。

刘强坦言，目前友商大多仍在观望，因为这个领域需要配套的软件和生态，单靠硬件难以做好。但他认为，随著更多友商入局，大家可以共同教育用户，让消费者认可现场零售定制的价值，形成行业惯性。等认知普及后，这项服务大概率会成为连锁门店的标配，帮助线下实体对抗电商冲击。