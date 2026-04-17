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港话通与京东佳宝超市合作 推AI对话购物功能 积分体系互换

商业创科
更新时间：18:39 2026-04-17 HKT
发布时间：18:39 2026-04-17 HKT

香港生成式人工智能研发中心（HKGAI）开发的AI智能助理「港话通」，宣布与京东集团旗下本地连锁零售商「京东佳宝超市」达成战略合作，围绕用户增长、服务升级及技术融合三大维度，推动AI与零售场景深度融合。

「港话通」拥72万用户 两文三语成优势

「港话通」是本地研发的AI聊天机械人，拥有逾72万注册用户，具备「两文三语」特色及本地知识库，可高效响应智能交互需求。京东佳宝超市扎根香港近30年，凭借京东供应链优势，已建立线上线下融合的「新零售」布局。

三大合作方向：用户互通、积分打通、AI语音购物

根据协议，双方将推进三大合作内容。一是用户双向赋能，利用各自渠道优势互相推动新用户增长，实现客群精准互补。二是积分体系互通，全面打通双方积分系统，让用户享受更多消费福利，提升顾客忠诚度。三是技术场景融合，「港话通」将以生成式智能对话技术，升级京东佳宝超市的AI语音购物功能，用户可透过自然语言完成商品查询、落单及咨询，提升购物效率。

京东集团副总裁沈建光、京东佳宝业务负责人林晓毅与香港科技大学首席副校长、HKGAI主任郭毅可共同出席合作仪式。双方表示，未来将持续深化合作，拓展边界，优化服务体验，为香港数字经济发展注入新动能，助力香港建设国际创新科技中心。
 

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