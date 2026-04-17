拼多多、美团、京东、淘宝等7间电商平台 遭罚款35.97亿元人币

新华社报道，国家市场监督管理总局依家对7家电商平台「幽灵外卖」系列案作行政处罚决定，处以罚款合计35.97亿元人币，同时对7家平台企业法定代表及食品安全总监合计处以罚款1968.74万元人币。

指7家电商平台 对入网食品经营者许可证审核把关不严

遭罚款7家电商平台，分别为上海寻梦资讯技术有限公司（拼多多）、北京三快科技有限公司（美团）、北京京东360度电子商务有限公司（京东）、上海拉扎斯资讯科技有限公司（原饿了么，现淘宝闪购）、北京抖音科技有限公司（抖音）、浙江淘宝网络有限公司（淘宝）、浙江天猫网络有限公司（天猫）。

经调查后，上述7家电商平台对入网食品经营者许可证审核把关不严，未依法履行资质审查义务；与转单平台签订合作协议，明知或应知转单行为侵害消费者合法权益，但未采取必要措施；7家电商平台法定代表人和食品安全总监，负有食品安全管理责任，但未全面履行有关岗位职责。上述行为严重违反《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国电子商务法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》有关规定。

案件启动调查后，市场监管总局第一时间责成电商平台立行立改，7家电商平台均已下架未经审核的有关「幽灵店铺」，停止与相关转单平台的餐饮转单合作。