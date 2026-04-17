港怡医院2名胰脏癌病人成功接受组织碎化治疗

组织碎化技术（Histotripsy）在香港有一大进展，本周已有两名病人，在港怡医院成功接受技术治疗「胰脏癌（Pancreatic Cancer)」，造福病人，创亚洲首例。

根据港怡医院提供的资料，首宗个案为一名患有局部晚期胰脏癌的中年病人，胰脏头有一个 5 厘米的肿瘤，其位置非常靠近胆管和血管。手术有效对准肿瘤，术后影像显示肿瘤明显缩小，肿瘤相关症状（包括疼痛和压迫症状）也得到改善。术后两周，血清肿瘤标记CA 19.9浓度显著下降。

第二宗个案的患者，其胰体有一个2.5厘米的肿瘤，并伴随多发性肝转移。团队在同一次治疗中以组织碎化技术处理胰脏和肝脏肿瘤，属亚洲首例。术后影像显示，原发肿瘤及转移病灶均有良好反应。初步临床经验显示，组织碎化技术或对部分不适合进行传统治疗的患者，提供另一个新的治疗选项。

李嘉诚基金会一直支持Histotripsy(组织碎化）技术，分别捐赠了三台「Histotripsy 系统」 给港大医学院（置于港怡医院）、中大医学院（置于中大医院）、养和医院 ，两台给新加坡新加坡国立癌症中心和新加坡国立大学癌症中心，一台给美国史丹福大学，一台给英国剑桥大学。

